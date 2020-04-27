Windows 10'da Sistem Geri Yükleme Nasıl Kullanılır?

Windows 10, oyun veya program dosyalarında meydana gelebilecek bozulmalarda Sistem Geri Yükleme hayat kurtarabiliyor. Geri yükleme noktalarına geri dönüş yaparak sisteminizi kurtarabilirsiniz. Biz de Sistem Geri Yükleme nedir ve nasıl kullanılır sorularını yanıtladık.

Sistem Geri Yükleme bilgisayarınızda meydana gelebilecek birçok farklı sorunda, çözüm olarak kullanılabilen bir yöntem. Buna bir örnek vermek gerekirse; Windows 10 güncelleştirmesini yaptığınızı ve bu işlemden sonra bazı sorunların meydana geldiğini varsayalım. Bu noktada sisteminizi geri yükleyerek sorunların olmadığı bir tarihe geri dönebilirsiniz. Böylece sistem de eski haline döner.

Bu sadece güncelleştirmeler için değil aynı zamanda oyunlarda veya programlarda meydana gelen sorunları çözmek için de kullanılıyor. Bir gün önce sorunsuz çalışan bir program, güncelleme gelmeden veya siz bir dosyasıyla oynamadan bozulduysa bu yöntemi kullanabilirsiniz. Sistem Geri Yükleme nedir ve nasıl yapılır sorularının cevaplarını da hemen aktaralım.

Sistem Geri Yükleme nedir?

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar için Sistem Geri Yükleme aslında bir zaman makinesi görevini üstleniyor. Sistemi sizin belirlediğiniz bir tarihe geri götürüyor. Bu işlemi yaptığınız tarih ile geri dönülen tarih arasında yapılan güncellemeleri, program yüklemelerini veya sistem değişikliklerini geri alıyor. Kişisel dosyalarınız ise bu işlemden etkilenmiyor ve aynı şekilde kalıyor.

Sistem geri yükleme noktası nasıl oluşturulur?

Adım #1: Arama çubuğuna Geri yükleme noktası oluştur yazın ve çıkan sonuca tıklayın,

Arama çubuğuna Geri yükleme noktası oluştur yazın ve çıkan sonuca tıklayın, Adım #2: Pencereden Sistem Koruması sekmesine girin,

Pencereden Sistem Koruması sekmesine girin, Adım #3: Oluştur seçeneğine tıklayın ve bir açıklama yazın,

Oluştur seçeneğine tıklayın ve bir açıklama yazın, Adım #4: Tamam’a tıklayın.

Sistem geri yükleme noktası oluşturmak sanıldığından çok daha basit bir şekilde yapılabiliyor. Normal bir şekilde Sistem Geri Yükleme işlemi yapmak istediğiniz zaman, Windows size otomatik bir tarih öneriyor. Ancak siz bu şekilde kendi yükleme noktalarınızı da oluşturabilirsiniz. Özellikle ileride sistem geri yükleme noktası yok hataları ile karşılaşmamak için sık sık güncelleme noktaları oluşturabilirsiniz.

Sistem Geri Yükleme nasıl yapılır? Adım #1: Arama çubuğuna Geri yükleme noktası oluştur yazın ve çıkan sonuca tıklayın,

Adım #1: Pencereden Sistem Koruması sekmesine girin,

Pencereden Sistem Koruması sekmesine girin, Adım #2: Sistem Geri Yükleme seçeneğine tıklayın,

Sistem Geri Yükleme seçeneğine tıklayın, Adım #3: Farklı bir yükleme noktası seç’i işaretleyin ve İleri’ye tıklayın,

Farklı bir yükleme noktası seç’i işaretleyin ve İleri’ye tıklayın, Adım #4: Diğer yükleme noktalarını göster seçeneğini aktif hale getirin,

Diğer yükleme noktalarını göster seçeneğini aktif hale getirin, Adım #5: Geri dönmek istediğiniz tarihi seçin ve İleri’ye tıklayın,

Geri dönmek istediğiniz tarihi seçin ve İleri’ye tıklayın, Adım #6: Son ve ardından Evet’e tıklayın.

Sistem Geri Yükleme komutu başladıktan sonra durdurulmuyor. Bu nedenle doğru noktayı seçtiğinizden veya bu işlemi gerçekten yapmak istediğinizden emin olmalısınız. Ayrıca yukarıdaki adımları takip ederek, sisteminizde yer alan tüm geri yükleme noktalarını görebilirsiniz. İşlem sayfasından Etkilenen programları tara seçeneği ile hangi programların işlem göreceğini de görebilirsiniz.

Sistem Geri Yükleme silinen dosyaları geri getirir mi?

Sistem Geri Yükleme dosya kurtarma amacıyla da kullanılıyor. Ancak bunu yapabilmek için doğru noktada geri yükleme noktası oluşturmanız gerekiyor. Bu nedenle her şeyden önce her ay düzenli olarak kendiniz manuel olarak Sistem Geri Yükleme noktası oluşturmalısınız. Bir dosya silinirse veya bozulursa, Sistem Geri Yükleme noktasına giderek geri getirebilirsiniz.

Windows 10’da silinen dosyaları geri getirmek için aslında yedekleme kullanılıyor. Bilgisayarınızın otomatik olarak yaptığı yedeklemeler ile kişisel dosyalarınızı dilediğiniz zaman geri getirebiliyorsunuz. Sistem Geri Yükleme ise genellikle oyun, işletim sistemi ve programların dosyalarında meydana gelebilecek sorunları çözmek için kullanılıyor. Ancak yine de dosya getirmek için de kullanılabilir.

Sistem Geri Yükleme fotoğrafları siler mi?

Sistem Geri Yükleme hiçbir şekilde kişisel dosya veya fotoğraf silmiyor. Bu işlem bilgisayar ve programların dosyaları üzerinde etkili oluyor. Yani bilgisayarınıza iki tarih arasında yüklediğiniz fotoğraflardan müziklere kadar tüm kişisel dosyalarınız aynı şekilde kalmaya devam ediyor. Geri yükleme noktalarına dikkat ederseniz genellikle bir program yüklediğinizde veya Windows güncelleştirmelerinde otomatik kayıt yaptığını görebilirsiniz.

Sistemdeki bozulmaları düzelten ve eski haline getiren bir işlem. Bu nedenle kişisel bilgiler, dosyalar ile bir işi yok da diyebiliriz. Bu nedenle Windows 10 dosyalarında, oyun ve program dosyalarında bozulmalar gerçekleşirse gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sadece işlemi yaptığınız tarihten, geri gideceğiniz tarih arasındaki yeni program kurulumları siliniyor. Bu süreçteki programları yeniden kurmalısınız.

Windows 10, oyun veya programlarda meydana gelebilecek sorunları veya dosyalardaki bozuklukları bu işlem ile çözebilirsiniz. Dosya kurtarma için Windows Yedekleme kullanılsa da, yine seçilen geri yükleme noktaları arasından bazı silinen dosyalarınızı geri getirebilirsiniz. Düzenli olarak her ay sistemin doğru çalıştığı zamanlarda bir geri yükleme noktası oluşturmayı unutmayın.