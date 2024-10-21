Cildimizde çıkan bir sivilce, epey sinir bozucu oluyor. Bazen dayanamıyor, oynuyoruz ve sonunda patlayabiliyor. Fakat uzmanların söylediklerine göre sivilceyi sıkmak, pek de hayra alamet değil.

Genelde de duyduğumuz bu klişe, aslında bir efsaneden ibaret olabilir mi?

Bakalım kendimizi mi kandırıyoruz, yoksa gerçekten de sivilce sıkmak cildimizde ciddi problemlere yol açıyor mu?

Öncelikle sivilce sıkmak, zararlı bir davranış.

Çoğunlukla kendimizi tutamıyoruz ve cildimizde sinir bozucu bu sivilceleri patlatıyoruz. Ancak bunu olabildiğince yapmamaya gayret etmemiz gerek. Sivilce, aslında ciltte fazla yağ, bakteri ve kirin doğru zamanda ciltten uzaklaştırmak için birikiyorlar. Sivilce, kendi kendine patlamadığı sürece de enfeksiyon riski kaçınılmaz oluyor.

Hâlihazırda enfeksiyonlu bölgeye direkt el ile müdahale etmek, o bölgede oluşabilecek enfeksiyonları da artıracağı için “kaybolacağını” düşündüğümüz sivilce, aslında daha kötü bir hâl alabilir. Bakterilerin cilt yüzeyine yayılarak kıl köklerine ulaşmasına bile sebep olabilir.

Sivilce patlatmak iz bırakıyor mu?

Ergenliğimizden beri duyduğumuz bu söz, maalesef ki gerçek. Doğru bir teknikle patlatılmayan sivilce, ciltte istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Herhangi olumsuz bir durum olmasa bile iltihap sonrası ciltte hiperpigmentasyon adında renk pigmentasyonunun yoğunluğu yaşanıyor. Bu da aslında o hiç istemediğimiz görüntünün ta kendisi.

Dolayısıyla sivilceyi her ne kadar zor olsa da kendi hâline bırakmak en sağlıklı seçenek olacaktır. Her şey tamam, peki neden sivilce iz yapıyor?

Cilt travmaya uğruyor.

Sivilceyi sıktığımızda, cildin üst katmanlarına ve altında bulunan dokulara zarar verebiliriz. Bu travma, cildin doğal iyileşme sürecini bozarak yara dokusu oluşumuna yol açabilir. Ayrıca sıktığımızda cilde dışarıdan girebilecek bakteriler, iyileşme sürecini uzatırken iz bırakabilir.

Zaten var olan iltihap, siz sıktığınızda tamamen dışarı atılmayabilir. Hatta cildin daha derinine yayılabilir, bu da iltihaplanmayı artırarak cildin daha fazla hasar görmesine yol açar.

Bu nedenle sivilceleri sıkmak yerine dermatolojik tedavi ve doğru cilt bakım yöntemleriyle sivilcelerden kurtulmak, en güvenilir sonucu almanıza yardımcı olacaktır.

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