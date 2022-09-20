Ergenlik çağına girdiğimizde vücudumuzda yaşanmaya başlayan gelişmelerin ilk belirtilerinden bir tanesi sivilce oluyor ve maalesef bu durum pek çok kişinin yetişkinliğinde de devam ediyor. Peki sivilceye ne iyi gelir? Gelin bazılarını kendi kendinize evinizde bile uygulayabileceğiniz yöntemlerle sivilce nasıl geçer yakından bakalım.

Küçük bir çocuk olarak kendi halimizde oyun oynarken bir anda ergenliğe gireriz ve vücudumuzda sayısız gelişme yaşanmaya başlar. Doğal bir süreç olan bu durumda karşılaştığımız ilk belirtilerden bir tanesi ise sivilcedir. Ergenlik sivilceleri çoğu zaman fazla uzun sürmez ancak bazı kişilerde bu durum kronik hale gelir ve bir yetişkin olduğu zaman da hala vücudunun farklı noktalarındaki sivilcelerle uğraşmayı sürdürür.

Sivilce tedavisi için uygulanan pek çok tıbbi yöntem ancak bunlar sivilceleri yok etmekle beraber vücudunuzda bazı tahrişler ve kızarıklıklar da meydana getirirler. Peki sivilceye ne iyi gelir? Elbette işler çığrından çıktığında uzman bir hekime muayene olmalısınız ancak öncesinde evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz bazı yöntemleri deneyebilirsiniz. Sivil nasıl geçer gelin tüm detaylarıyla inceleyelim.

Öncelikle, sivilce nedir?

Cilt foliküllerinin yağ ve ölü deri hücreleri ile tıkanması sonucu ortaya çıkan rahatsızlık sivilce olarak adlandırılır. Yağ bezlerinin çok daha aktif olduğu ergenlik ve ilk genç döneminde başlar ve bazen 50 yaşına kadar görülebilir. Dünyada gençlerin ve yetişkinlerin yaklaşık yüzde 85’inin sivilce sorunu yaşadığı tahmin ediliyor.

Peki sivilcenin çıkma sebebi nedir?

Cildimizdeki her bir gözenek, sebum isimli bir yağ bezine bağlıdır. Bu bezler fazladan yağ ürettiği zaman ya da o gözenek ölü deri hücreleriyle tıkandığı zaman propionibacterium acnes isimli bir bakterinin büyümesine neden olur. Beyaz kan hücrelerinin bu bakteriye saldırması sonucu ise sivilce ortaya çıkar. Sivilce, akne, siyah nokta ve benzeri tüm cilt sorunlarının ortaya çıkış hikayesi böyledir. Sivilcenin ortaya çıkma nedenlerinden bazıları şu şekilde;

Genetik faktörler

Sağlıksız beslenme

Stres

Hormon değişiklikleri

Bakteri enfeksiyonları

Sivilce nasıl geçer? İşte sivilceye iyi gelen yöntemler:

Elma sirkesi sürün:

Elma sirkesi güçlü bir asidik yapıya sahip olduğu için sivilceleri yok etme özelliği gösterir. 1 ölçü elma sirkesi ile 3 ölçü suyu karıştırın. Bir pamuk yardımıyla sivilcenin üzerine sürün ve yaklaşık 1 dakika beklettikten sonra yıkayın. Bu karışımı yalnızca sivilce olan noktaya sürmeye dikkat edin çünkü cildiniz tahriş olabilir.

Çinko takviyesi alın:

Hücre büyümesinde, hormon üretiminde, bağışıklık sistemini güçlendirmede en önemli besinlerden bir tanesi çinkodur. Maalesef çoğu kişinin yeterince tüketmediği çinkoyu özellikle ergenlik döneminde düzenli tüketmelisiniz. Günlük alım limiti 40 mg olarak öneriliyor. Doktorunuza danışarak çinko takviyesi alabilirsiniz.

Balık yağı takviyesi alın:

Balıkta bulunan omega-3 yağ asidinin sayısız faydasının yanı sıra bir de eikosapentaenoik asit ve dokosaheksaenoik asit özelliği vardır ve bu sayede sivilceler üzerinde etkilidir. Düzenli olarak balık tüketemiyorsanız Sağlık Bakanlığı onaylı balık yağı takviyelerinden kullanabilirsiniz.

Bal ve tarçın maskesi yapın:

Bilimsel olarak kesin kanıtlanmış bir yöntem değil ancak deneyenler tavsiye ediyor. 2 yemek kaşığı bala 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyin ve karıştırarak macun kıvamına getirin. Yüzünüzü temizledikten sonra bu maskeyi sürün, 10 - 15 dakika bekleyin ve yüzünüzü yıkayın. Anti-inflamatuar ve antibakteriyel özellikleri sayesinde sivilcelerinizi yok edecektir.

Yeşil çay sürün:

Kesin olarak kanıtlanmadı ancak 80 kadın üzerinden yapılan 4 haftalık bir çalışma sonunda katılımcılardaki sivilcelerin büyük oranda azaldığı görüldü. Normal yöntemlerle yeşil çayı demleyin ve soğutun. Daha sonra pamuk yardımıyla cildinize sürün ve kuruduktan sonra yüzünüzü yıkayın. Herhangi bir yan etkisi görülmemiştir.

Aloe vera ile cildinizi nemlendirin:

Aloe vera doğal bir mucize. Düzenli olarak cildinize sürdüğünüz zaman hem nemlendirecek hem de temizleyecektir. Katkı maddesi eklenmemiş doğal bir aloe vera jelini günde iki kez cildinize sürebilirsiniz. Durulamanıza bile gerek yok.

Çay ağacı yağı sürün:

Avustralya kökenli bir ağaç olan çay ağacından elde edilen yağ, son yıllarda ülkemizde de yaygın olarak satılmaya başladı. 1 ölçü çay ağacı yağını 9 ölçü su ile karıştırın. Bir pamuk yardımıyla sivilcelerinizin üzerine sürün. Dilerseniz daha sonra aloe vera ile aynı noktaları nemlendirebilirsiniz. Yalnıza sivilce bulunan noktalara sürmeye dikkat edin çünkü cildinizi tahriş edebilir.

Düşük glisemik diyeti yapın:

Bu gıdalardan uzak durun; Beyaz ekmek Şekerli içecekler Alkollü içecekler Hamur işleri Şekerli gıdalar İşlenmiş gıdalar

Bu gıdaları tüketin; Meyve Sebze Baklagil Fındık Tam tahıl



Stresinizi yönetin:

Söylemesi kolay, yapması zor ama emin olun özellikle yetişkinlik dönemin sivilce oluşumunun en önemli nedeni strestir. Uykunuza dikkat ederek, yoga yaparak, meditasyon yaparak, derin nefesler alarak stresi yok etmeseniz bile en azından kontrol altına alabilirsiniz.

Düzenli egzersiz yapın:

Özellikle ergenlik, regl ya da gebelik döneminde hormon değişiklikleri kaynaklı sivilceleriniz çıkıyorsa düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin çünkü konu hakkında yapılan sayısız çalışma gösteriyor ki haftada toplam 150 dakika sürecek basit yürüyüş gibi egzersizler bile pek çok yararının yanı sıra hormon düzenlemesi üzerinde de son derece etkili.



Sivilceleri daha çıkmadan önleyin:

Yüzünüzü düzgün ve düzenli bir şekilde yıkayın, böylece kirlerden arının.

Yüzünüze düzenli olarak nemlendirici sürün, böylece sebumun yağ üretmesine engel olun.

Olabildiğince az makyaj malzemesi kullanın, gece temizlemeyi unutmayın, böylece gözeneklerinizi tıkamayın.

Ellerinizin temiz olmadığından emin olmadıkça yüzünüze dokunmayın çünkü elimizde sayısız bakteri vardır.

Uzun süre güneşe maruz kalmayın çünkü cildiniz kurur ve sebum daha fazla yağ üretir.

Sivilcelerinizi patlatmayın çünkü iltihap ve enfeksiyon yayılarak diğer gözenekleri de tıkayabilir.

Ne zaman doktora gitmek gerekir?

Sivilce en yaygın görülen cilt rahatsızlıklarından bir tanesi olduğu için hemen doktora gitmenize gerek yok. Yukarıda anlattığımız yöntemleri uygulayarak sonuç almayı beklemelisiniz. Şu durumlar yaşanıyorsa cilt hastalıkları uzmanı bir hekime muayene olmalısınız;

Hiçbir yöntem sonucunda iyileşme belirtisi görmüyorsanız.

Yok olan sivilceler aynı yerde tekrar çıkıyorsa.

Uyluk ve üst kollarınızda sivilce çıkıyorsa.

Derin ve ağrılı sivilceleriniz varsa.

Yıllardır geçmeyen sivilceleriniz varsa.

Sivilceler koyu lekelere neden oluyorsa.

Kullandığınız bir ilacın sivilce yaptığından şüpheleniyorsanız.

Sivilceleriniz özgüveninizi ve sosyal yaşamınızı etkileyecek düzeye geldiyse.

Özellikle ergenlik döneminde hepimizin baş belası olan sivilce nasıl geçer, sivilceye ne iyi gelir gibi merak edilen soruları yanıtlayarak uygulamanız gereken yöntemlerden bahsettik. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Konu hakkındaki en doğru ve size özel bilgiyi uzman bir hekimden almanız gerektiğini unutmayın.