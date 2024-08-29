Özellikle geceleri bir hayli sinirimizi bozan sivrisinekler, sanki uyku saatimizi biliyormuş gibi piyasaya çıkıyorlar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de kulağımızın dibine geliyorlar!

Okurken bile bu sinir bozucu ses, kulağınızda yankılandı değil mi? İnsanın uykularını bölen, gecenin bir yarısı uykusunu kaçıran bu sinir bozucu sesi neden çıkarıyorlar?

Daha doğrusu, bu vızıltıyı neden kulağımızın dibinde yapıyorlar? Sırf inat olsun diye değil!

Kulağınızdaki vızıltı, aslında kanat çırpmalarının sesi.

Aslında bu vızıltıyı uçtukları her an çıkartıyorlar, ancak menzili kısa olduğu için biz yalnızca kulağımızın dibine geldiklerinde duyuyoruz. Bilimsel araştırmalar, sivrisineklerin aslında ayakları daha cazip bulduğunu doğruluyor. Ancak ayakların yaydığı bakterilere çekilen sivrisineklerin vızıltısını biz maalesef duyamıyoruz.

Duyduğumuz o sinir bozucu sesin sahipleri de dişi sivrisinekler oluyor. Çünkü erkek sivrisinekler, insanlarla ilgilenmek yerine çiçeklerde dolaşmayı tercih ediyor. Fakat dişi sivrisinekler, çiftleştikten sonra emecek bir kan bulması gerektiği için kulağımızda vızıldıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Michale Riehle, vücudumuzdaki karbondioksite çekildiklerini söylüyor.

Vücudumuzdan koni şeklinde attığımız karbondioksit, dişi sineklere bir tür sinyal gönderiyor. Başımızın etrafında uçuşmalarının temel sebebi de bu aslında. Çünkü en fazla karbondioksiti bu bölgeden atıyoruz.

Tabii bir de kulak kirinden etkilendiklerini söylememiz gerek!

İnsan vücudunun en kirli yerlerinden biri olarak kabul edilen kulaklar, sivrisinekler için âdeta bir cennet. Onun yanında koltuk altımızdaki teri ve vücut ısımızı algılayarak bu bölgelere çekilmelerine davetiye veriyor.

Eğer sivrisineklerin gazabından korunmak istiyorsanız, daha açık renkli kıyafetler ve nevresimler tercih edebilir; odanıza lavanta ve biberiye kokusu koyabilirsiniz.

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