Sivrisinekler neden kanımızı emerek beslenir? Bu davranışlarının altında yatan sebebi açıklıyoruz.

Tam uykuya dalacaksınız. O sırada kulağınızın yanında 'vızz' diye bir ses… Bir sivrisinek, sizi ısırıp kanınızı emmek için usul usul yaklaşıyor.

Peki bunu neden yapıyorlar? Gelin altında yatan sebebi inceleyelim.

Öncelikle belirtelim, kanla beslenme davranışı dişi sivrisineklere özgüdür.

Dişi sivrisinekler için kan, çok zengin bir besin kaynağıdır. Yumurtalarını geliştirmek için proteine ve demire ihtiyaç duyarlar. Kan emme, dişi sivrisineklerin üreme döngüsünü tamamlaması için gereklidir.

Eğer bir dişi sivrisinek üreme sürecinde yeterince kan emmezse, yumurtaları tam olarak gelişmeyebilir. Kan emmeleri sayesinde daha fazla yumurta da üretebilirler.

Peki ya erkek sivrisinekler?

Erkek sineklerin dişi sinekler gibi bir biyolojik süreci olmadığı için kan emmeye ihtiyaç duymazlar. Enerji ihtiyaçlarını da bitkilerden aldıkları nektar ve diğer şekerli sıvılarla karşılarlar.

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