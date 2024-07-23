Kökeni Tayland’a dayanan ve doğal bir ırk olan Siyam kedileri, belirgin fiziksel özellikleriyle öne çıkıyorlar. Onları bu kadar farklı kılan ise kulak, burun, pati ve vücutlarında görece daha soğuk kısımlarının kahverengi kaplı olması.

Diğer kediler gibi çeşitli renklerde olmayan, vücudunun yalnızca belirli bölgeleri renkli olan Siyam kedilerinin farkları ne?

Aslında basit gibi görünen bu özelliğin çok önemli bir sebebi var!

Siyam kedilerinin renklerinin farklı olmasında genetik ve çevresel faktörler etkili.

Bu kedilerin renkleri, vücut sıcaklığına duyarlı bir enzim olan tirozinazın aktivitesi ile belirleniyor. Siyam kedileri, genetik olarak "kısmi albinizm" olarak bilinen bir durumdan etkileniyor. Bu durum, tirozinaz enziminin işleyişini etkileyen bir mutasyondan kaynaklanır.

Tirozinaz, melanin pigmentinin üretiminden sorumludur. Ancak bu enzim, sadece belirli bir sıcaklık aralığında aktif olur.

Siyam kedilerinin vücut sıcaklığı, renk dağılımında önemli bir rol oynuyor.

Bu kedilerin ekstremiteleri (kulaklar, patiler, kuyruk ve yüz) vücutlarının geri kalanına göre daha soğuk olduğu için bu bölgelerde daha fazla melanin üretiliyor ve bu nedenle bu bölgeler, daha koyu renkte oluyor.

Vücudun ana kısmı ise genellikle daha sıcak olduğu için tirozinaz enzimi bu bölgelerde daha az aktiftir ve bu bölgeleri de daha açık renkte görünür.

Yeni doğan Siyam kedileri beyaz ya da krem rengindedir.

Çünkü anne karnındaki sıcaklık, tüm vücudu sıcak tutar ve tirozinazın aktif olmasını engeller. Yavru kediler büyüdükçe ve vücut sıcaklıkları düştükçe, ekstremitelerdeki koyu renkler ortaya çıkar.

Çevresel sıcaklık da renklenmeyi etkileyebiliyor. Belki görmüş olduğunuz Siyam kedilerinin renkleri bahsettiğimiz gibi değildir, işte bu da daha soğuk ortamlarda yaşayan Siyam kedileri genellikle daha koyu renklenme göstermesiyle alakalı.

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