iPhone 16 serisi için sızdırılan lansman posteri, sahte çıktı. Posteri yapan kişi, sahte olduğunu bizzat kendisi paylaştı, sosyal medyada gündem oldu.

Apple'ın yeni iPhone 16 serisiyle ilgili heyecan dorukta. Ancak bu heyecan, geçtiğimiz günlerde sahte bir lansman posterinin ortaya çıkmasıyla hayal kırıklığına dönüştü. Paylaşılan poster, birçok kullanıcıyı yanıltmayı başardı.

X platformunda Majin Bu tarafından paylaşılan sahte poster, gerçekçi detayları ve iPhone 16 serisi ile ilgili beklenen bazı yeniliklerle uyumlu unsurlar içeriyordu. Özellikle "Çöl Titanyumu" rengi gibi dikkat çekici detaylar posterin inandırıcılığını artırdı. Ancak kısa süre sonra posterin sahte olduğu, X kullanıcısı @lorevfx tarafından doğrulandı.

Sahte poster yanıltıcı detaylarla gündeme oturdu!

Sosyal medyada yapılan paylaşımda, tasarımı hazırlayan kişi kendini şu sözlerle ifade etti: “'Sızdırılmış' Lansman posterini Figma kullanarak ve yapay zekâ tarafından oluşturulan bir doku ile 10 dakikadan kısa sürede yaptım. Sadece canım sıkıldığı için sızıntı yapan kişiye (Majin Bu) gönderdim.”

Poster ne kadar inandırıcı olsa da Majin Bu'nun doğrulamadan paylaşmış olması eleştirildi. Bu olay, internet kullanıcılarının dikkatli olmasını ve bilgileri doğrularken daha titiz davranmaları gerektiğini bir kez daha gösterdi. iPhone 16 serisi ile ilgili resmi tanıtım tarihi henüz açıklanmadı. Ancak uzmanlar etkinliğin gerçekten de sahte posterde yazdığı gibi 10 Eylül’de gerçekleşeceğini öngörüyor. Şu an için bu yaşanılanlar yalnızca bir spekülasyon olsa da Apple’ın geçmiş lansman tarihleri göz önünde bulundurulduğunda mantıklı bir tahmin olarak değerlendiriliyor.