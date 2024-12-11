Skoda'nın aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka, bu ay da fiyatlara zam yapmadı. İşte sıfır kilometre Skoda fiyatları...

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda, aralık ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Geçtiğimiz ay fiyatlara dokunmayan marka, bu ay da aynı şeyi tekrarladı. Skoda araçlara bu ay da zam gelmedi. Peki Skoda'nın sıfır araba fiyatları nasıl oldu? İşte Skoda Aralık 2024 fiyat listesi... Skoda fiyatları - Aralık 2024 Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Fabia 1.360.400 TL 1.360.400 TL Scala 1.560.400 TL 1.560.400 TL Octavia 1.800.400 TL 1.800.400 TL SuperB 2.190.400 TL 2.190.400 TL Kamiq 1.660.400 TL 1.660.400 TL Karoq 2.080.400 TL 2.080.400 TL Kodiaq 2.750.400 TL 2.750.400 TL Fabia fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.360.400 TL 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 1.600.400 TL Fabia opsiyon fiyatları - Aralık 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.000 TL Elite, Premium Exclusive Renk 30.000 TL Elite, Premium Scala fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.560.400 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.750.400 TL 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.820.400 TL 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 1.990.400 TL Scala opsiyon fiyatları - Aralık 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.000 TL Elite, Premium, Monte Carlo Exclusive Renk 30.000 TL Elite, Premium, Monte Carlo Panoramik Cam Tavan 70.000 TL Elite, Premium, Monte Carlo Octavia fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Elite, Otomatik 1.800.400 TL 1.5 TSI 115 PS, Hibrit Premium, Otomatik 1.910.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 2.010.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 2.250.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Sportline, Otomatik 2.250.400 TL 2.0 TSI 265 PS, Benzinli RS, Otomatik 3.650.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi Sportline, Otomatik 2.325.400 TL 2.0 TSI 265 PS, Benzinli Combi RS, Otomatik 3.725.400 TL Octavia opsiyon fiyatları - Aralık 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.000 TL Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS Exclusive Renk 30.000 TL Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS Advance Paketi 190.000 TL Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS Superb fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Elite, Otomatik 2.190.400TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 2.490.400TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 2.840.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit L&K Crystal, Otomatik 3.150.900 TL 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 L&K Crystal, Otomatik 4.750.400 TL 2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4 L&K Crystal, Otomatik 4.810.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi Prestige, Otomatik 2.940.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi L&K Crystal, Otomatik 3.250.400 TL 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 Combi L&K Crystal, Otomatik 4.850.400 TL 2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4 Combi L&K Crystal, Otomatik 4.910.400 TL Superb opsiyon fiyatları - Aralık 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.000 TL Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal Exclusive Renk 30.000 TL Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal Kamiq fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.660.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.760.400 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.845.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.915.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 2.115.400 TL Kamiq opsiyon fiyatları - Aralık 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.000 TL Elite, Premium Exclusive Renk 30.000 TL Elite, Premium Panoramik Cam Tavan 70.000 TL Elite, Premium Karoq fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.080.400 TL 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Prestige, Otomatik 2.360.400 TL 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Sportline, Otomatik 2.450.400 TL Karoq opsiyon fiyatları - Aralık 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.000 TL Elite, Prestige, Sportline Exclusive Renk 30.000 TL Elite, Prestige, Sportline Panoramik Cam Tavan 75.000 TL Elite, Prestige, Sportline Kodiaq fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 2.750.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 3.150.400 TL 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Sportline, Otomatik 3.350.400 TL 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 Prestige, Otomatik 4.800.400 TL 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 Sportline, Otomatik 5.000.400 TL Kodiaq opsiyon fiyatları - Aralık 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.000 TL Prestige, Premium Exclusive Renk 30.000 TL Prestige, Premium 7 Kişilik Versiyon 100.000 TL Prestige, Premium Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

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