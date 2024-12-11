Skoda'nın aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka, bu ay da fiyatlara zam yapmadı. İşte sıfır kilometre Skoda fiyatları...
Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda, aralık ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Geçtiğimiz ay fiyatlara dokunmayan marka, bu ay da aynı şeyi tekrarladı. Skoda araçlara bu ay da zam gelmedi.
Peki Skoda'nın sıfır araba fiyatları nasıl oldu? İşte Skoda Aralık 2024 fiyat listesi...
Skoda fiyatları - Aralık 2024
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Fabia
|1.360.400 TL
|1.360.400 TL
|Scala
|1.560.400 TL
|1.560.400 TL
|Octavia
|1.800.400 TL
|1.800.400 TL
|SuperB
|2.190.400 TL
|2.190.400 TL
|Kamiq
|1.660.400 TL
|1.660.400 TL
|Karoq
|2.080.400 TL
|2.080.400 TL
|Kodiaq
|2.750.400 TL
|2.750.400 TL
Fabia fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|1.360.400 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Monte Carlo, Otomatik
|1.600.400 TL
Fabia opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|20.000 TL
|Elite, Premium
|Exclusive Renk
|30.000 TL
|Elite, Premium
Scala fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|1.560.400 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|1.750.400 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|1.820.400 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Monte Carlo, Otomatik
|1.990.400 TL
Scala opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|20.000 TL
|Elite, Premium, Monte Carlo
|Exclusive Renk
|30.000 TL
|Elite, Premium, Monte Carlo
|Panoramik Cam Tavan
|70.000 TL
|Elite, Premium, Monte Carlo
Octavia fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Elite, Otomatik
|1.800.400 TL
|1.5 TSI 115 PS, Hibrit
|Premium, Otomatik
|1.910.400 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Premium, Otomatik
|2.010.400 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Prestige, Otomatik
|2.250.400 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Sportline, Otomatik
|2.250.400 TL
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli
|RS, Otomatik
|3.650.400 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Combi Sportline, Otomatik
|2.325.400 TL
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli
|Combi RS, Otomatik
|3.725.400 TL
Octavia opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|20.000 TL
|Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS
|Exclusive Renk
|30.000 TL
|Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS
|Advance Paketi
|190.000 TL
|Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS
Superb fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Elite, Otomatik
|2.190.400TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Premium, Otomatik
|2.490.400TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Prestige, Otomatik
|2.840.400 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|L&K Crystal, Otomatik
|3.150.900 TL
|2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4
|L&K Crystal, Otomatik
|4.750.400 TL
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4
|L&K Crystal, Otomatik
|4.810.400 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Combi Prestige, Otomatik
|2.940.400 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Combi L&K Crystal, Otomatik
|3.250.400 TL
|2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4
|Combi L&K Crystal, Otomatik
|4.850.400 TL
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4
|Combi L&K Crystal, Otomatik
|4.910.400 TL
Superb opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|20.000 TL
|Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal
|Exclusive Renk
|30.000 TL
|Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal
Kamiq fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|1.660.400 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|1.760.400 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|1.845.400 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|1.915.400 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Monte Carlo, Otomatik
|2.115.400 TL
Kamiq opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|20.000 TL
|Elite, Premium
|Exclusive Renk
|30.000 TL
|Elite, Premium
|Panoramik Cam Tavan
|70.000 TL
|Elite, Premium
Karoq fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|2.080.400 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Prestige, Otomatik
|2.360.400 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Sportline, Otomatik
|2.450.400 TL
Karoq opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|20.000 TL
|Elite, Prestige, Sportline
|Exclusive Renk
|30.000 TL
|Elite, Prestige, Sportline
|Panoramik Cam Tavan
|75.000 TL
|Elite, Prestige, Sportline
Kodiaq fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Premium, Otomatik
|2.750.400 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Prestige, Otomatik
|3.150.400 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Sportline, Otomatik
|3.350.400 TL
|2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4
|Prestige, Otomatik
|4.800.400 TL
|2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4
|Sportline, Otomatik
|5.000.400 TL
Kodiaq opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|20.000 TL
|Prestige, Premium
|Exclusive Renk
|30.000 TL
|Prestige, Premium
|7 Kişilik Versiyon
|100.000 TL
| Prestige, Premium