57 Ülkenin Şehirlerine Konuk Olabildiğiniz Websitesi

Pandemi döneminde evden çıkmadan seyahat açlığımızı gidermemizi sağlayan pek çok site var. Bunlardan biri olan SkylineWebcams ise yüksek bir balkondan şehir meydanlarını izliyormuş gibi hissetmemizi sağlıyor.

Pandemi döneminde unuttuğumuz şeylerden biri de tatil yapmak, başka şehirleri gezip görmek oldu. Günlerimizi genellikle evlerimizden dışarı çıkmadan geçiriyoruz. Bu dönemde farklı internet siteleri sayesinde müzeler gezebiliyor, farklı şehirleri çevrimiçi olarak da olsa ziyaret edebiliyoruz.

SkylineWebcams adlı internet sitesi de 57 ülkeden farklı şehirleri izlememize fırsat veren bir internet sitesi. Bu internet sitesinin özelliği, seçilmiş olan kameraların açıları sayesinde genelde sanki yüksek bir balkondaymış gibi şehirleri izlemenizi sağlaması. Tabii meydanları yakından gören ya da su altı dünyasını gösteren kameralar da yok değil.

"Roma'dan sıkıldıysan Tenerife'yi açayım?"

Sitede ana sayfada yer alan bağlantıları kullanarak dünyanın farklı yerlerindeki şehirlere ziyaret gerçekleştirebiliyoruz. Bu yerler arasında Avrupa, Amerika, Afrika gibi farklı kıtalardan şehirler yer alıyor. Ziyaret edilebilecek yerler arasında Kapadokya da yer alıyor.

Normal şartlar altında da yüksek kur ve vize gibi nedenlerle yurtdışını ziyaret etmek oldukça pahalıya gelebiliyor olsa da, pandemi ile birlikte ülkelerin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle artık parası olanlar için de seyahat etmek ekran başında gerçekleştirilen bir aktivite olmaya başladı.

SkylineWebcams üzerinden ülkemizde ziyaret edilebilecek tek yer şu anda Kapadokya. Uçhisar'da bulunan Helike Hotel'in balkonundan, Dünya Mirası listesinde yer alan Güvercin Vadisi'ni izlemek mümkün oluyor.

Sitede Amerika, Avrupa, Afrika, Asya ve Avustralya olmak üzere beş farklı kıtadan yer alan ülkelere ziyaret gerçekleştirebiliyoruz. Bazı ülkelerde yalnızca bir kamera seçeneği varken bazı ülkelerde tek bir şehirde bile birden fazla kameraya erişim mümkün oluyor.

Buradan ziyaret edebileceğiniz bu sitede sizin ilk ziyaret edeceğiniz ülke hangisi olacak? Pandemi bitince ilk nereyi canlı kanlı görmek istersiniz?