Pandemi Sizi Durdurmasın İşte Online Gezebileceğiniz 13 Müze

Pandemi sebebiyle evden dışarı adım atamadığımız ve hiçbir sosyal ortama giremediğimiz şu günlerde, ülkemizin ve Dünya’nın en önemli müzeleri de kapalı durumda. İşte bu listemizde yalnızca internet tarayıcınızı kullanarak gezebileceğiniz ve yeni bilgiler edinebileceğiniz müzeleri listeledik.

COVID-19 salgını etkisi sürdürürken, gerek yurt içi gerekse yurt dışında devletler vatandaşlarına olabildiğince evlerinde kalmaları gerektiği çağrısını yapıyor. Muhtemelen bu satırları evde kaldığınız bir hafta sonunda okuyorsunuz. Tüm işlerimizi uzaktan üzerinden yaptığımız bu dönemde, kendimize ayıracağımız vakitleri de internet sayesinde kaliteli bir şekilde geçirebiliriz.

Örneğin yalnızca tarayıcınızı kullanarak Türkiye’nin ve Dünya’nın en güzel müzelerini gezebilirsiniz. Aynı zamanda müzeleri 360 derece görüntüleyebilir ve merak ettiğiniz her eser hakkında bilgi alabilirsiniz. İşte en nadide sanat eserlerini görüp, ortak kültürel mirasları öğrenebileceğiniz müze listemiz;

Online olarak gezebileceğiniz müzeler:

Oyuncak Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Troya Müzesi, Zeugma Mozaik Müzesi, Etnografya Müzesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, Van Gogh Müzesi, Louvre Müzesi, Bergama Müzesi, Vatikan Müzesi, Dali Müzesi.

Yer: Kadıköy, İstanbul

Müze'nin teması: Oyuncaklar

Tam adıyla İstanbul Oyuncak Müzesi, İstanbul’da şair Sunay Akın tarafından 2005 yılında kurulmuştur. Eski dönem oyuncaklarının sergilendiği bu koleksiyonda, bizzat Sunay Akın’ın 20 yıl boyunca 40’tan fazla ülkeden satın aldığı oyuncaklar yer alıyor. Müze içerisinde 1700'lü yıllardan itibaren günümüze kadar gelen oyuncaklar sergileniyor. Her dönem insanının, kendi çocukluğuna ait bir şeyler bulabileceği bu müzeyi ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

Yer: Altındağ, Ankara

Müze'nin teması: Dönemin savaş ve barış eserleri

1920 yılında 1. Meclis Binası olarak kullanılan bu bina, 1961 yılında TBMM Müzesi, 1981 yılında ise Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak günümüze kadar gelmiştir. Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Kurtuluş Savaşı Müzesi, geniş bir koleksiyonun sahibidir. Yalnızca doğal olarak yapının eski halinden aldığı eserler de sergilenmekteyken, aynı zamanda kongrelerin hatıratı da yapı içerisinde ziyaretçilere sunulmaktadır. Diğer yandan Lozan Antlaşması ve Sevr Antlaşması’na ait belgeler, çeşitli devlet büyüklerinin hediyeleri ve dönemin ruhunu anlatan yazışma ve haberleşme araçları yapı içerisinde sergilenmektedir.

Yer: Altındağ, Ankara

Müze'nin teması: Dönemin meclis eserleri

Bir önceki müzemizin yerine kullanılan ve 2. meclis binamız olan bu bina; 1960 yılında kapanmış ve 1981 yılından günümüze kadar da müze olarak gelmiştir. İçerisinde mescit olarak kullanılan bölümden, Atatürk İlkeleri Odası’na kadar gezebileceğiniz ve dönemin meclis temellerini çok iyi anlayabileceğiniz birçok oda bulunduran bu müzeyi kesinlikle gezmelisiniz.

Yer: Altındağ, Ankara

Müze'nin teması: Arkeoloji

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara’da, Anadolu’nun arkeolojik eserlerini sergileyen ve dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan bir müzedir. Başlangıçta sadece Hitit Dönemi'ne ait eserlerin sergilendiği müze, daha sonra diğer uygarlıklara ait eserlerle zenginleşmiş ve Hitit Müzesi olmaktan çıkıp, Anadolu Medeniyetleri Müzesi haline gelmiştir. Bugün kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan bu müzede, Paleolitik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar Anadolu arkeolojisi sergilenmektedir. 1997 yılında İsviçre’de 68 müze arasından birinci seçilerek Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’nü alan müzemiz, Türkiye’nin bu ödülü kazanan tek müzesidir.

Yer: Merkez, Çanakkale

Müze'nin teması: Arkeoloji

Troya Antik Kenti girişinde yer alan bu müzemiz, UNESCO’nun 1998 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aldığı nadir müzelerden birisidir. Müze içerisinde Neolitik Çağ, Kalkolitik Çağ, Tunç Çağı ve Demir Çağı’ndan eserler görebilir, milattan önce yapılmış lahitleri inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda içerisinde büyük boy heykeller, sahne canlandırmaları ve ok uçları bulunduran bu önemli müzemiz, arkeoloji ve tarih alanında çok kapsamlı bir inceleme yapmamıza olanak sağlıyor.

Yer: Şehitkamil, Gaziantep

Müze'nin teması: Arkeoloji, Mozaik

2011 yılında Gaziantep’te açılan ve 1700 metrekarelik mozaiği ile Dünya’nın en büyük ikinci mozaik müzesi olan Zeugma Müzesi; gerek mimarisi, gerekse teknolojik açıdan Dünya’nın en önde gelen müzelerinden birisidir. Zeugma Antik Kenti’nden getirilen mozaikler, Doğu Roma Dönemi’ne ait kiliselerin taban mozaikleri ve Roma ve Doğu Roma Dönemi’nde yapılmış heykel, bronz Mars heykeli, mezar stelleri, lahitler ve mimari parçalar sergilenmektedir. Dünya’nın en ünlü mozaiklerinden biri olan tanıtım fotoğrafında da görülen “Çingene Kızı” eseri burada sergilenmektedir.

Yer: Sıhhiye, Ankara

Müze'nin teması: Resim, Heykel Müzesi

1930 yılından beri faaliyet gösteren Etnografya Müzesi'nde, Türk Sanatının Selçuklu Devri’nden günümüze kadar devam eden örnekleri sergilenmektedir. Salonlarında sırasıyla, giyim-kuşam, işleme, takı, kına gecesi konulu sergi, damat tıraşı konulu sergi ile hamam kültürü konulu sergiler bulunur. Aynı zamanda müzede özellikle Anadolu etnografya ve folkloru, sanat tarihiyle ilgili eserleri içeren bir ihtisas kütüphanesi bulunmaktadır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı 1953'de Anıtkabir'e nakline değin burada kaldı. Bu kısım halen Atatürk'ün anısına hürmeten sembolik bir kabir şeklinde korunmaktadır.

Yer: Antakya, Hatay

Müze'nin teması: Arkeoloji, Mozaik

Hatay Arkeoloji Müzesi, 2014 yılında yapılan yeni binası ile çağdaş müzeciliğe çok iyi ayak uydurmuş müzelerden birisidir. Müzede; Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Hellenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı döneminden pek çok önemli eser yer alıyor. Ayrıca sergilenen mozaiklerin toplam alanı 3250 metrekareyi bulması nedeniyle, Dünya’nın en büyük mozaiklerinin sergilendiği müze unvanına da sahip olmuştur. Diğer müzelerden ayrılan en önemli özelliklerinden birisi de tüm dönemleri kapsayan, ayrıca Antakya darphanesinde darp edilen, geniş ve dünya çapında bir sikke koleksiyonuna da sahip olmasıdır.

Yer: Amsterdam, Hollanda

Müze'nin teması: Resim, Sanat

Dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh’un, yaşamının yalnızca 10 yılında yaptığı 2000’den fazla eseri bulunuyor. Ne yazık ki hayattayken sadece yalnızca tek bir resmini satabilen ünlü ustanın resimleri, taslak çizimleri ve kardeşi Theo Van Gogh’a yazdığı yüzlerce mektubun sergilendiği bu müze Amsterdam’ın şehir simgelerinden birisi olarak kabul ediliyor. Müzede aynı zamanda Van Gogh’dan esinlenerek resim yapan ressamların eserlerine de yer verilmiş durumda. Kısa zaman önce açılan sanal müze ile ünlü ustanın eserlerini hayranlıkla inceleyebilirsiniz.

Yer: Paris, Fransa

Müze'nin teması: Sanat

Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan ve tarih öncesi çağlardan, 21. yüzyıla kadar uzanan, oldukça geniş bir koleksiyon yelpazesine sahip Louvre Müzesi, Dünya’nın en büyük sanat müzesidir. İçerisinde yaklaşık 35.000 tarihi sanat eseri barından bu müzeyi, Eski Mısır Eserleri ve Michelangelo'nun eserleri gibi en önemli ve popüler sergilerinden bazılarına da ücretsiz sanal tur erişimi sağlayarak inceleyebilirsiniz. Eğer müzede sergilenen her bir eseri 1 dakika kadar inceleyecek olursanız tüm eserleri görmeniz 35 bin dakika, yani 73 gün sürecektir. Bu kadar sanatsever okuyucularımız varsa, onlara bu yazıyı sunmaktan gurur duyarım…

Yer: Berlin, Almanya

Müze'nin teması: Sanat

Anadolu’daki Arkeolojik yerleşimler arasında en erken keşfedilen antik kentlerden birisi olan Bergama’da, 1865 yılında Akropol’deki Bizans duvarı içinde, Zeus Sunağı’nın yüksek kabartmalarının bulunması sonucu, ilk araştırma çalışmaları başlamıştır. Bergama Zeus Sunağı, Milet Pazar Yeri Kapısı, İştar Kapısı ve Mşhatta Sarayı gibi yapıların günümüze ulaşmış parçaları, bugün sergilendikleri Bergama Müzesi’nin adının Dünya’da duyulmasına öncülük etmiştir.

Müzede sergilenen başlıca eserler "Bergama Athena Tapınağı'nın Girişi", "Athena" heykeli ve "Halep Odası"dır. Müzenin "İslâm Sanatı" başlıklı koleksiyonu, İslâm coğrafyasından toplanmış değerli çini ve halı örneklerini bir araya getirmektedir. Kendimizden de izler görebileceğiniz bu müzeyi gezmenizi tavsiye ederim.

Yer: Vatikan

Müze'nin teması: Sanat

Bu müze Roma Katolik Kilisesi tarafından Rönesans'ta inşa edilmiş olup dünyanın önemli heykellerine ev sahipliği yapan önemli bir binadır. 11 müzenin birleşiminden oluşan ve “Müzelerin Müzesi” olarak adlandırılan bu dev komplekstek koleksiyon, dünyadaki en güzel Roma heykellerini, en meşhur Rönesans eserlerini bünyesinde barındırır. Müze kompleksinde bulunan 70.000 eserden 20.000’i sergide ; müzeler ile birlikte ziyaret edebileceğiniz Sistina Şapeli dahil edildiğinde 54 bölüm ziyaretçilerini beklemektedir.

Yer: Figueres, İspanya

Müze'nin teması: Sanat, Resim, Tiyatro

Yaşamı ve eserleriyle sıra dışı ve ilginç bir kişili olan Salvador Dali’nin adını taşıyan müze, koronavirüs ile mücadele günlerinde ziyaretçilerini dijital ortamda ağırlıyor. Müze, İspanya’nın Katalonya bölgesine bağlı Figueres kentinde bulunuyor. Aslında belediye tiyatrosu olarak kullanılan müze binası, İspanya İç Savaşı sırasında bombalanarak ağır hasar aldı.

1960 yılında Dali’ye bağışlanan bina, restore ettirilerek 1974 yılında kendi adıyla müze haline getirildi. Dali, müzesinin eşsiz bir sürrealist nesne olmasını; ziyaret eden insanların da binadan bir tiyatro rüyası gördükleri hissi ile ayrılmalarını istiyordu. Bu nedenle en ince detayına kadar kendisi tasarladı ve müzeye bu ilginç halini verdi.