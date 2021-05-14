Turizm Bakanlığı tarafından turistlere yönelik olarak yayınlanan ve turistlerin göreceği Türk çalışanların "Eğlenmene bak, aşılandım" yazılı maskeler taktığı video, gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak amacıyla kullanılan 'Go Türkiye' adlı Twitter hesabından gün içerisinde bir video paylaşıldı. Daha çok turistleri hedef alan videoda Türkiye'nin turistik yerleri gösteriliyor, turistlerin göreceği çalışanların yüzünde ise "Eğlenmene bak, aşılandım" yazılı bir maske yer alıyordu.

Açıklama kısmında "Sterilize edilmiş tatil yerleri ve aşılanmış personel! Biz buna turizmde çifte güvenlik diyoruz. Gelin ve gönül rahatlığıyla tadını çıkarın" ifadeleri yer alan Bakanlık videosu, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Binlerce kişi, yapılan paylaşıma tepki gösterdi.

Bakanlık, gelen tepkilerin ardından paylaşımı kaldırdı:

Turistlerin göreceği Türk çalışanların yüzlerinde "Aşılandım" yazılı maskelerin yer aldığı video, sosyal medyada adeta topa tutuldu. Gelen tepkilerin ardından Bakanlık paylaşımı yayından kaldırdı ancak sosyal medya kullanıcıların öfkesi dinmiş değil. Bununla birlikte konuyla ilgili resmi bir açıklama da yapılmadı.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm turizm çalışanlarını, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" demiş ve bu sözleri tepki çekmişti.

'Aşılandım' paylaşımına sosyal medyadan gelen bazı tepkiler: