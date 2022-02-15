Skype’ta Yabancı Dildeki Görüşmeler Türkçeye Çevrilecek

Günümüzün en popüler iletişim platformlarından birisi olan Skype, yıllar canlı görüşmelerdeki dil bariyerini çözüme kavuşturma potansiyeli olan bir özelliği devreye sokmuştu. Platform, görüşmeleri canlı olarak çevirerek kulağınıza aktarıyordu. Fakat Skype’ın canlı çeviri özelliği, doğrudan tüm diller için yayımlanmadı.
Bugünse Türk Skype kullanıcıları için beklenen haber geldi. Microsoft, Skype’ın iOS ve iPadOS sürümleri için yayımladığı yeni güncellemeyle birlikte uygulamada hata düzeltmeleri yaptı. Öte yandan güncellemeyle birlikte ‘Translated Conversations (Çevrilen Konuşmalar)’ özelliğine Türkçe dili de eklendi.
Skype Çevrilen Konuşmalar özelliği nedir?
Skype’ın Çevrilen Konuşmalar özelliği, dünyanın herhangi bir yerindeki kişilerle farklı bir dilde canlı olarak iletişim kurmanızı ve sohbet etmenizi mümkün kılıyor. Yalnızca bireysel çağrılarda kullanabilen özellik, sesinizi otomatik olarak çeviriyor ve çevrilen konuşmanızı alt yazı olarak çağrı penceresine yansıtıyor.
Skype Çevrilen Konuşmalar özelliği nasıl açılır?
- Sohbetler sekmesinde kişinize sağ tıklayarak veya dokunup bekleyerek Profili görüntüle’yi seçin.
- Çeviri isteği gönder’e tıklayın veya dokunun.
- Çevrilen Konuşmalar’a izin vermek istediğinize dair bir bildirim kişinize gönderilir. Devam etmek için Kabul et’i seçmeleri gerekir.
- Davetiniz kabul edildikten sonra anlık mesajlarınız ve çağrılarınız seçtiğiniz dile çevrilir.
- Çevrilen Konuşmanız o kişiyle yaptığınız sohbetlerde görüntülenmeye devam eder.