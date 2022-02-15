Skype’ta Yabancı Dildeki Görüşmeler Türkçeye Çevrilecek

İletişim platformu Skype, Çevrilen Konuşmalar özelliğinin desteklediği diller arasına sonunda Türkçe'yi de ekledi. Artık Skype'ta canlı sesli görüşme sırasında ya da mesajlarda karşınızdaki kişinin söylediklerini Türkçe olarak okuyabileceksiniz.

Günümüzün en popüler iletişim platformlarından birisi olan Skype, yıllar canlı görüşmelerdeki dil bariyerini çözüme kavuşturma potansiyeli olan bir özelliği devreye sokmuştu. Platform, görüşmeleri canlı olarak çevirerek kulağınıza aktarıyordu. Fakat Skype’ın canlı çeviri özelliği, doğrudan tüm diller için yayımlanmadı.

Bugünse Türk Skype kullanıcıları için beklenen haber geldi. Microsoft, Skype’ın iOS ve iPadOS sürümleri için yayımladığı yeni güncellemeyle birlikte uygulamada hata düzeltmeleri yaptı. Öte yandan güncellemeyle birlikte ‘Translated Conversations (Çevrilen Konuşmalar)’ özelliğine Türkçe dili de eklendi.

Skype Çevrilen Konuşmalar özelliği nedir?

Skype’ın Çevrilen Konuşmalar özelliği, dünyanın herhangi bir yerindeki kişilerle farklı bir dilde canlı olarak iletişim kurmanızı ve sohbet etmenizi mümkün kılıyor. Yalnızca bireysel çağrılarda kullanabilen özellik, sesinizi otomatik olarak çeviriyor ve çevrilen konuşmanızı alt yazı olarak çağrı penceresine yansıtıyor.

Skype Çevrilen Konuşmalar özelliği nasıl açılır?