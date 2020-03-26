Dünyanın en popüler iş odaklı sohbet ve iletişim platformlarından Slack, eş zamanlı kullanıcı sayısında rekor kırdığını açıkladı. 150’den fazla ülkede hizmet veren servis, 16 Mart tarihinde aynı anda 12,5 milyon kullanıcının aktif olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz aralık ayından bu yana dünya genelinde 480 binden fazla insana bulaşan yeni tip koronavirüs (COVID-19), diğer pek çok şey gibi şirketlerin çalışma prensibini de önemli ölçüde değiştirdi. Artık çoğu firma, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında home office yani evden çalışma modeline geçti. Haliyle bu durum, iş odaklı sohbet ve iletişim uygulamalarına olan talebi muazzam bir şekilde artırdı. Slack de bu platformlardan bir tanesi.

Kanadalı Stewart Butterfield tarafından geliştirilen uygulama, 10 Mart Salı günü eş zamanlı kullanıcı sayısında 10 milyonu gördü. Bu sayı, sadece 6 gün sonra yani 16 Mart’ta ise 12,5 milyona ulaştı. Bu süre zarfında toplam günlük aktif kullanıcı sayısının kaç olduğunu açıklamayan Slack, sadece eş zamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısını paylaşmayı tercih etti.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında 12 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıklayan şirket, o zamandan beri kullanıcı sayıları hakkında hiçbir güncelleme paylaşmadı. Slack’in sektördeki en büyük rakibi Microsoft Teams, bu ayın başlarında pandeminin de etkisiyle büyük bir sıçrama yaparak, günlük 44 milyon aktif kullanıcıya ulaşmıştı.

Bu arada Slack, tarihinin en büyük güncellemelerinden birine hazırlanıyor. Sadeleştirme ve özelleştirmeye odaklanan yeni tasarım, önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulacak. Microsoft Teams'in yıllardır en büyük müşterilerinden biri olan IBM, geçen ay 350.000 çalışanı arasındaki iletişimi daha fazla güçlendirmek amacıyla Slack'i seçtiğini açıklamıştı. Microsoft, önümüzdeki hafta çevrimiçi olarak gerçekleştireceği etkinlikte, Teams'in daha tüketici odaklı bir sürümünü açıklamaya hazırlanıyor.