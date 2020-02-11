IBM, 350.000 çalışanı için haberleşme programı olan Slack’i tercih etti. IBM’in bu tercihi Microsoft’un Teams’inin karşısında Slack’i öne geçiriyor. Slack, sunduğu ücretli/ücretsiz hizmetlerle kullanıcılarını fazlasıyla memnun ediyordu.

Gelen yeni bir rapor, IBM’nin şirket içi haberleşme için Slack’i tercih ettiğini gösteriyor. Rapora göre IBM, yaptığı denemelerin ardından 350.000 şirket çalışanı için Slack’i tercih etti. Slack açısından bu, büyük bir kazanım.

Slack’in IBM’de uyguladığı deneme uzun birkaç yılı aldı. 2014 yılında başlayan denemeler, bütün şirketin Slack kullanmaya başlaması ile sona ermiş oldu. Slack’in artık IBM’in şirket içi haberleşmesinden sorumlu olması konusunda açıklama yapan Slack CEO’su Stewart Butterfield, Slack’in bundan sonra tam anlamıyla büyük şirketler için çalışacağını söyledi.

Denemelerin ardından IBM’in Slack’i tercih etmesi, IBM’i Slack’in en büyük müşterisi yapıyor. Ancak Slack yönetimi tarafından açıklanan bir raporda, zaten birkaç senedir en büyük müşterilerinin IBM olduğunu belirtiyordu. Hatta IBM’de gerçekleştirilen denemeler sırasında Slack’in de gelişme gösterdiği raporda aktarılıyor.

IBM ile anlaşmaları konusunda açıklama yapan Slack sözcüsü, IBM’in 300.000’den faz kullanıcıya sahip olduğunu ve her çalışana ulaşmak için Slack’in kendisini ölçeklendirdiğini açıkladı. Slack, 2019 yılında 165.000 IBM çalışanına hizmet verdiğini açıklamıştı. Bu sayının yaklaşık 2 katına çıkmış olması önemli bir gelişme.

IBM’in Slack kararı, Microsoft’un Teams için bir televizyon reklamı yayınlamasının hemen ardından geldi. Microsoft, Teams ile geçtiğimiz yıl Slack’i alt etmeyi başarmıştı. Teams 20 milyon kişi tarafından kullanılırken, Slack 12 milyon kişi tarafından kullanılmıştı.

Şimdi Slack tarafından IBM’in müşteri listesine böyle büyük bir sayıyla katılması önemli bir gelişme. IBM’in Slack'i ücretli mi ücretsiz mi kullanacağı belli değil. Sonuç her ne olursa olsun IBM’in kararının Slack-Microsoft mücadelesinde Slack’e büyük bir güç kattığı kesin. IBM’in kararı aynı zamanda Slack’in hisselerinin yüzde 15 oranında değer kazanmasını sağladı.