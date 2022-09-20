İş dünyasının bel kemiği Slack, son yılların en büyük ve önemli özelliğini duyurdu. Yeni 'Canvas' özelliğiyle birlikte iş ortamı çok daha derli toplu olacak, pek çok yeni imkâna kavuşacak.

İş dünyasının en büyük iletişim aracı olan Slack, bugün son yıllarda getirdiği en büyük özelliğini duyurdu. Platforma gelen yeni özellikle birlikte kullanıcılar, doğrudan Slack içinde belgeler düzenleyebilecek, bu belgelere çeşitli kaynakları doğrudan ekleyebilecekler.

Slack’in yeni özelliği, aslında çatı şirket Salesforce’un yıllar önce yaptığı satın alımla birlikte gerçekleşti. Salesforce, 2016 yılında 750 milyon dolar karşılığında ‘Quip’ adlı şirketi satın almıştı. Fakat bu şirketin ürünlerini yayma konusunda geride kalmıştı. 2020’de 28 milyar dolara satın aldığı Slack ise Quip’in kullanılacağı en büyük yer oldu. Peki, Quip sayesinde Slack’e eklenen ‘Canvas’ özelliği neler sunuyor?

Slack'e gelen yeni Canvas özelliği:

Canvas’ın örnek bir kullanımı: Bir ‘Hoş geldin!’ belgesi oluşturarak katılınması gereken kanallar, ulaşılabilecek kişiler ve çok dahası listelenebilecek.

Slack kullanıcıları, yeni ‘Canvas’ özelliği sayesinde çok daha üretken ve erişilebilir bir çalışma ortamına sahip olacaklar. Kullanıcılar, Canvas ile oluşturulan belgeler içine eş zamanlı olarak yazı ve görsel ekleyebilecekler. Bununla birlikte YouTube ve Twitter gibi platformlardan alınan bağlantılar belgeye yapıştırıldığında bu bağlantıdaki içerikler doğrudan kullanıcılara gösterilecek.

Canvas, aslında Slack içinde mantıken küçük bir internet sitesi olacak. Kullanıcılar, oluşturulan her bir Canvas belgesi içinde Slack’te bulunan özelliklerin yanı sıra üçüncü taraflar tarafından geliştirilen araçları da kullanabilecekler.

Tek bir tuşla yöneticilere iş telefonu, bilgisayarı veya yazılımı gibi taleplerde bulunabilecek. Tabii bu iletişim seçenekleri akla gelen her şekilde ve her amaç için özelleştirilebilecek.

Canvas’ı öne çıkaran en önemli kullanım alanıysa özellikle önemli notların ve kaynakların tek bir yerden kolay bir şekilde bulunabilmesi olacak. Bu belgeler, bir not belgesi olarak da kullanılabilecek. Böylelikle Slack’in en büyük sorunlarından birisi olan ‘aradığını bulamamak’, Canvas ile kısmen tarihe karışacak.

Slack’te bulunan her bir kanal, otomatik olarak bir Canvas belgesine sahip olacak. Bununla birlikte kullanıcılar, kendi Canvas tablolarını da oluşturabilecekler.