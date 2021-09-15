Görüntülü görüşmeler sırasında havalı bir fon yetmez, çok daha eğlenceli bir şeyler olsun diyorsanız Snapchat efektlerini canlı olarak uygulayabileceğiniz Snap Camera programını kullanabilirsiniz. Snap Camera nedir, nasıl kullanılır sorularını adım adım tüm detaylarıyla yanıtladık.

Pandemi sonrası dönemde hayatımızda katılmadığımız kadar çok görüntülü konuşma ya da online toplantıya katıldık. Üstümüze başımıza çeki düzen verip havalı bir fon ayarlamaya çalıştığımız bu görüşmelere biraz eğlence katmak hiç fena olmaz. Snap Camera programı ile Zoom, Skype, Google Meet ve daha aklınıza gelen pek çok farklı platform üzerinden yaptığınız görüşmeler sırasında canlı olarak Snapchat efektleri kullanabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla ya da ailenizle görüntülü görüşme yaparken Snap Camera ile Snapchat efektlerini kullanmak keyifli olsa da uyaralım, program açık kalırsa iş toplantınıza da efektlerle katılabilirsiniz. Bu nedenle birkaç deneme yapmadan hemen kullanmaya başlamamanızı öneriyoruz. Snap Camera nedir, nasıl kullanılır gelin biraz daha detaylı olarak inceleyelim.

Snap Camera nedir?

Snap Camera; Snapchat tarafından geliştirilen ve canlı yayınlarda ya da görüntülü görüşmelerde anlık olarak Snapchat efektlerini kullanabileceğiniz bir masaüstü uygulamasıdır. Bu programı kullanarak Zoom, Skype, Google Meet ve benzeri görüşme hizmetleriyle beraber canlı yayın açabildiğiniz platformlarda da anlık olarak Snapchat efektleri uygulayabilirsiniz.

Snap Camera programını kullanabilmek için Windows 10 ve üzeri ya da MacOS 10.13 üzeri bir işletim sistemi kullanmanız gerekiyor. Program, kamera ve mikrofonunuza erişim izni isteyecektir. Yüksek boyutlu bir program olmadığı için tüm bilgisayarlarda kolayca kullanılabilir. Programı kullanabilmek için Snapchat hesabınız olmasına gerek yok.

Snap Camera nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan Snap Camera programını indirin ve kurulumu tamamlayın.

Buradan Snap Camera programını indirin ve kurulumu tamamlayın. Adım #2: Programı kullanmak istediğiniz platformu açın.

Programı kullanmak istediğiniz platformu açın. Adım #3: Kamera olarak Snap Camera seçeneğini tercih edin.

Kamera olarak Snap Camera seçeneğini tercih edin. Adım #4: Ayarları kaydedin.

Ayarları kaydedin. Adım #5: Artık görüntünüz program üzerinden iletilecek.

Artık görüntünüz program üzerinden iletilecek. Adım #6: Snap Camera üzerinden görünecek efekti seçebilirsiniz.

Snap Camera üzerinden görünecek efekti seçebilirsiniz. Adım #7: Hızlı açıp kapatmak için program ayarları üzerinden bir kısayol oluşturabilirsiniz.

Hızlı açıp kapatmak için program ayarları üzerinden bir kısayol oluşturabilirsiniz. Adım #8: İşlem tamam.

Snap Camera programını kullanabilmek için uygulamanız gereken adımlar bu şekilde. Aslında çalışma prensibi temel olarak sanki bilgisayarınıza harici bir kamera bağlamışsınız gibi yürütülüyor. Dahili kamera yerine Snap Camera’yı tercih ettiğiniz zaman program özelliklerini kullanabiliyorsunuz.

Snap Camera programını indirip kurulumu tamamladıktan sonra kullanmak istediğiniz programı ya da platformu açarak ayarlar sayfası üzerinden düzenleme yapmalısınız. Ayarlar bölümü her program ve platform için değişikliği gösterir, bu nedenle biraz incelemeniz gerekiyor.

Eğer aynı program ya da platform üzerinden sık sık hem arkadaşlarınızla görüntülü görüşme yapıyor hem de iş toplantılarına katılıyorsanız Snap Camera için bir kısayol tuşu atamanız işinizi kolaylaştıracaktır. Ne de olsa iş toplantısına bir kedi efekti ile katılmak pek de profesyonel olmasa gerek.

Snap Camera Lens Studio ile kendi efektlerinizi yaratabilirsiniz:

Snap Camera ile yalnızca hazır Snapchat efektlerini kullanmak zorunda değilsiniz. Buradan Lens Studio programını indirerek kendi efektlerinizi yaratmanız mümkün. Bu efektler arttırılmış gerçeklik uyumlu olduğu için kendinizi bir bilim kurgu filmden çıkmış gibi hissedebilirsiniz.

Lens Studio ile herhangi bir programlama dili bilmiyor olsanız bile efekt oluşturabilir ve bu efekti dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Java programlama dilini biliyorsanız iyi haber, Lens Studio üzerinden Java dilini kullanarak çok daha karmaşık ve benzersiz efektler yapmanız da mümkün. Yaptığınız efektleri tüm Snapchat kullanıcıları için kullanıma açık hale getirebilirsiniz.

Eğer arttırılmış gerçeklik, üç boyutlu tasarım ve makine öğrenimi gibi alanlar üzerinde uzmansanız ya da bu alanlar üzerinde çalışmalar yapıyorsanız Lens Studio üzerinden bu türde efektler yaratabilirsiniz. Eğer bir profesyonelseniz Lens Studio reklamları üzerinden gelir kazanmanız da mümkün.

Görüntülü görüşmelerde canlı olarak Snapchat efektleri kullanmanızı sağlayan Snap Camera nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detayları anlattık. Snap Camera hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.