Snapchat, iOS kullanıcıları için "Footsteps" özelliğini tanıttı ve kullanıcıların seyahat geçmişlerini görüntülemesine olanak tanıyor.

Snapchat, Ekim ayının başında iOS kullanıcıları için yeni bir "Footsteps" özelliğini tanıttı. Bu yeni özellik Snap Map sayesinde kullanıcıların gezdiği bölgeleri ve seyahatlerini takip etmelerine olanak tanıyor.

Footsteps, daha önce Snapchat+ abonelerine özel bir hizmet olarak sunuluyordu ancak şimdi tüm iOS kullanıcıları için erişilebilir hale geliyor. İlk kez kullananlar için geçmişteki seyahatler Anılar'daki Snap'lerden alınarak kaydediliyor. Ancak sonraki kullanımlarda özellik, kullanıcıların konum verilerini analiz ederek seyahatlerini takip ediyor. Unutulmaması gereken bir detay, eğer kullanıcı Hayalet Modu’nu aktif hale getirmişse Footsteps çalışmıyor.

Kullanıcılar, keşif oranlarını artık kolayca görüntüleyebilecek

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, şehirlerini ne kadar keşfettiklerini yüzdesel olarak görebilecekler. Örneğin uygulama kullanıcıya yaşadığı lokasyonun %30'unu veya Londra'nın %5'ini gördüğünü verisel olarak sunabiliyor olacak. Bu yüzdeler kaydedilen Snap’lerin konumuna dayanarak belirleniyor. Ayrıca kullanıcılar ayak izlerini profil ayarlarından yönetebilir ve geçmiş verilerini temizleyebiliyor.

Footsteps özelliği ile kullanıcıların seyahatlerini daha kolay takip etmelerini sağlayacak olan Snapchat, bu özelliğin yakında Android kullanıcılarına da sunulacağını da belirtiyor. Snapchat, Snap Map yenilikleriyle Instagram ve TikTok ile olan rekabetinde öne çıkmayı hedefliyor.