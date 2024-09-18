Uzun zaman sonra Snapchat'in alışılagelmiş tasarımında köklü değişiklikler yapılıyor.

Snapchat uzun zaman sonra tasarım anlayışında köklü bir değişikliğe gitme kararı aldı ve şirket yenilenen tasarımıyla birlikte kullanıcı deneyimini önemli ölçüde değiştirmeye hazırlanıyor. Mevcut beş sekme yapısını üç sekmeye indirerek uygulamayı daha basit ve erişilebilir hâle getirmeyi hedefleyen şirket, yenilenen tasarım anlayışını"Basit Snapchat" olarak adlandırıyor.

Şirketin yeni tasarımında, bir sekme arkadaşlarla mesajlaşma ve hikâyeler için, bir sekme kamera için, son sekme ise içerik üreticilerin ve yayıncıların tam ekran videolarını içeren TikTok benzeri bir akış için ayrılacak.

Snapchat CEO'su Evan Spiegel, bu değişikliklerin temel amacının hikâyeleri mesajlara daha da yaklaştırmak, içerik keşfini kolaylaştırmak ve kullanıcıları doğrudan kamera aracılığıyla kendilerini ifade etmeye teşvik etmek olduğunu belirtti. Snapchat’in şu ana kadar snap haritası, özel sohbetler, kamera, hikâyeler ve spotlight olmak üzere beş ana sekmesi bulunuyordu. Yeni tasarımın kullanıma sunulmasıyla birlikte snap haritasına arkadaşların ve takip edilen içerik üreticilerinin hikâyeleri ile birlikte mesajlaşma sekmesinden ulaşılabilecek.

Yeni tasarım TikTok ve Instagram'a daha da yakınlaşıyor

Yenilenen tasarımda en dikkat çekilen kısım kameranın sağ tarafında yer alacak yeni sekme ile ilgili. Bu yeni sekme yayıncıların ve içerik üreticilerin tam ekran videolarını içerecek ve algoritmaya bağlı olarak ilginizi çekebilecek içerikleri gözlerinizin önüne getirecek. Esasında birçok sosyal medya platformu geçmişte Snapchat’ten özellik kopyalamış olsa da Spiegel, Snapchat'i daha erişilebilir kılmak ve TikTok ile Instagram gibi platformlarda izlenmeye alışık olunan videolar için cazip bir yol sunmak amacıyla bu yola çıktıklarını belirtiyor.

Spiegel ayrıca bu değişikliğin içerik üreticiler için de daha iyi bir iş modeli sunacağını düşünüyor. Kullanıcıların uygulamada ayda bir milyardan fazla içerik paylaştığına dikkat çeken Spiegel, yeni düzenlemeyle kısa biçimli videoların hikâyeler sekmesindeki kitlesini büyütmek ve gelir elde etmek için daha etkili bir şekilde kullanılacağını belirtti. Spiegel, şirketin büyük bir gelir kaynağını bu içerikler etrafında yayınlanan reklamlardan elde ettiğini vurgulayarak, yenilenen tasarımın kullanıcılara aşamalı olarak sunulacağının da altını çizdi.

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