Snapchat, Arkadaşlık Profilleri adlı yeni özelliğini duyurdu.

Snapchat, arkadaşlarınızın her biri ile etkileşim geçmişinizin sayfasını oluşturan "Arkadaşlık Profilleri" adlı bir özellik duyurdu. Bu yeni özellik, bir arkadaşınızla veya bir grupla sohbet ederken, sohbetteki tüm fotoğrafların, iletilerin ve diğer içeriklerin tam geçmişini size sunar.

Arkadaşlık Profilleri, yalnızca siz ve Snapchat'de arkadaş olduğunuz kişiler veya grup üyeleri tarafından görülebilir. Yani söz konusu bu yeni Arkadaşlık Profilleri herkese açık olmayacak. Eğer konumunuzu Snapchat ile paylaşmayı seçtiyseniz, Snap harita konumunuz da bu profillerde arkadaşlarınıza gösterilebilecek.

Şirket ayrıca Snapchat'teki ilişkilerinizi vurgulamak için tasarlanan diğer özellikleri de kullanıma sunacak. Örneğin Bitmoji ürünleri ve Bitmoji Hikayeleri gibi sizin ve arkadaşlarınızın Bitmojilerinden oluşan yeni bir özellik gelecek. Snapchat'de Arkadaşlık Profillerine erişmek için arkadaş listenizdeki bir arkadaşınızın Bitmoji simgesine dokunmanız yeterli. Salı günü yeni duyurulan bu özellik yavaş yavaş tüm kullanıcılarla buluşacak.