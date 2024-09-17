TikTok kaynak kodlarının ABD'li yetkililer tarafından incelenmesi oldukça uzun sürebilir.

Özellikle gençler arasında çok popüler olan sosyal medya platformu TikTok'un başı uzun zamandır batılı yönetimler ile dertte. 16 Eylül'de de TikTok ve platformun çatı şirketi olan ByteDance, ABD'de Federal Mahkeme önüne çıktı.

ABD'de 170 milyon kullanıcıya sahip olan platformun Ocak 2025'te yasaklanması gündemdeydi. Bu yüzden de TikTok ve ByteDance, bu yasaklama kararına engel olmak üzere mahkeme karşısındaki yerlerini aldı. TikTok tarafı, 2 saatlik savunmaları sırasında, kendilerine yönelik yaptırımlara karşı ana argüman olarak yeni yasanın ifade özgürlüğüne karşı olduğunu savundu.

TikTok'a ulusal güvenlik tehdidi suçlaması

Adalet Bakanlığı Avukatı Daniel Tenny, ABD yönetiminin "Çinlilerin sahipliği altındayken TikTok'un Amerikalıların kişisel bilgilerini toplayarak ve ABD'lilerin tükettiği içerikler üzerinden Çin'e bilgileri manipülasyon yapmayı sağladığı" yönündeki görüşünü savundu. TikTok tarafı ise bu iddiayı, kanıt olarak sunulabilecek gerçek bir güvenlik tehdidi sunulmadığı gerekçesiyle reddetti.

Bunun üzerine mahkemedeki yargıçlardan biri olan Yargıç Rao, ABD'nin güncellemeler hariç incelenmesi üç yıl sürebilecek olan kodlardan nasıl emin olabileceğini sordu. Ayrıca hayalî bir savaş durumunda platformun yabancıların elinden alınabileceği hatırlatıldı.

Daha önce ABD'de yürürlüğe giren yasalar kapsamında, TikTok'un ABD dalının ayrılmaması ya da satılmaması durumunda 19 Ocak'ta erişime engelleneceği belirtiliyor. Bu tarihe kadar bir adım atılmaması durumunda TikTok hem uygulama mağazalarından çekilecek hem de uygulamaya yönelik hizmetler kullanılamayacak.