Soğuk havalar geldi çattı, mevsim geçişiyle hastalıklar da kol gezmeye başladı. Hatta şu an bu yazıyı okuyan kaç kişinin sesi hastalıktan dolayı kısık? Cevap umarız ki çok değildir ama hasta olanlar için ses kısıklığının sebebini açıklayalım.

Sabah bir uyandınız ve sesiniz sanki başkasının sesi gibi. Ya çıkmıyor ya da ton değiştirmiş.

Tıkalı bir burun ya da çatallı, sert bir sesiniz varsa bunun ardında tabii ki bazı sebepler yatıyor. Hadi bakalım.

Sesin anatomisi ile konuya başlayalım.

Sesimiz, gırtlağımızdaki ses tellerinin titreşimiyle ortaya çıkıyor. Normalde titreşimler havayı hareketlendiriyor ve ağız, burun ve sinüslerimizden geçerek kendine özgü bir tını oluşturuyor.

Ama iş soğuk algınlığına geldiğinde vücudumuzdaki bazı değişimler bu süreci değiştiriyor.

Sebeplerine geçelim.

İlk sebebi için burun tıkanıklığını gösterebiliriz. Soğuk algınlığı sırasında burundaki mukozalar şişer ve burun yolları daralır. Bu durumda da sesin burundan geçişi engellenir ve o genizden konuşma da dediğimiz boğuk ses ortaya çıkar.

İkinci sebep ise boğazdaki iltihaplanma ve mukus birikmesi. Virüsler, boğazı tahriş ederek ses tellerinin etrafında mukus birikmesine neden olur. Bu da ses tellerinin farklı titremesine sebebiyet verir. Sonuç da bildiğimiz gibi kısık, çatallı veya kaybolan bir ses.

Bağışıklık sistemimiz ise üçüncü sebep. Hastalığa yakalandığımızda bağışıklık sistemimiz enfeksiyonla savaşmak için çaba harcar ve bu süreçte dokular şişerek boğazımızın kurumasına yol açar. Sesinizin yorgun çıkmasının bir diğer nedeni de bu olur.

Panik yapmayın, sesiniz kaybolmadı!

Sesiniz tabii ki herhangi bir başka ciddi sağlık sorununuz yoksa geri gelecektir. Bunun için bol su içmeyi, ılık bitki çaylarıyla boğazınızı yumuşatmayı ve ses tellerinizi dinlendirmeyi unutmayın.

Aslında biraz daha az konuşarak, yüksek sesle konuşmayarak yani bağırmayarak ses tellerinizin iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz. Ama fısıldamaktan da çekinin çünkü bu da ses tellerinizi zorlar.

Ancak ateş, nefes alma zorluğu, renkli balgam ve kanlı öksürük gibi sıkıntılarınız varsa geç kalmadan doktora başvurmanızda fayda var.

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