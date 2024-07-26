Soğuk algınlığı ya da gripten sonra tüm rahatsız edici şikâyetler günden güne azalsa da öksürük, bir türlü geçmek bilmez. Günlerce hatta nadiren aylarca süründürmeye devam eder. Peki bunun sebebi nedir?

Bazılarımız sırf öksürüğe tutulmamak için hasta olmaktan korkar. Çünkü bir kere öksürmeye başladık mı onu durdurmak neredeyse imkansızdır.

Peki öksürük neden geçmek bilmez?

Öksürüğün uzun sürmesinin başlıca nedeni, devam eden iltihaplanmadır.

Bu iltihaplanmanın da birkaç kaynağı olabilir. Bu kaynaklar arasında hava yolu ve burun iltihabına neden olan viral ve bakteriyel enfeksiyonlar vardır.

İltihap, hava yolu ve burundaki mukoza zarlarını tahriş eder ve soğuk algınlığıyla ilişkilendirilen balgam ve sümük olan mukusu üretir.

Yine hava yoluyla gelen maddeler, burun veya ağız yoluyla hava yoluna girdiğinde, akciğerlerdeki sinir reseptörlerini tetikler ve beyne, burdan dışarı çıkamadıklarını iletir. Daha sonra diyaframda basınç meydana gelir ve bu maddeler, öksürük ile birlikte dışarı atılır.

Ayrıca hastalık sırasında nötrofil ve makrofaj ismi verilen özel bağışıklık hücreleri, hava yolundaki enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.

Aynı zamanda bu hücreler iltihaplıdır. Bazen soğuk algınlığı sona erdikten sonra bu hücreler, hava yolunda kalır. Bu sebeple öksürük, enfeksiyondan sonra da devam edebilir.

Ek olarak hassas hava yolu dokuları, burun veya ağız yoluyla giren parçacıklara karşı ekstra hassas olabilir. Bunun sebebi, hava yolunda, boğazda ve beyinde öksürüğü kontrol eden karmaşık bir sinir ve kas sistemi olmasıdır.

Ayrıca virüsler ve mukuslar refleks çekicidir ve hastalık sırasında öksürük, refleks haline gelir. İltihaplanma geçince de bu refleks daha az hassas hale gelir ve öksürük ortadan kalkar.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: