Sabah uyandığınızda hissettiğiniz ilk şey boğazınızdaki ağrı mı oluyor? Bu, özellikle kış aylarında veya kuru havalarda hepimiz için yaygın bir şikâyet. Peki ama neden bazı sabahlar boğazımız bu kadar rahatsız edici şekilde ağrıyor, geçmesi için neler yapabiliriz?

Sabahları uyanınca sesiniz çıkmıyorsa veya yutkunurken canınız acıyorsa bunun birden fazla sebebi olabilir.

İçeriğimizden sonra uyku düzeninizi, odanızı ve yaşam tarzınızı değiştirme yoluna gidebilirsiniz.

Odadaki kuru hava

Kış gecelerinde, özellikle de ısıtma sistemlerinin çalıştığı zamanlar, iç mekân havası önemli ölçüde kuruyor. Uyku sırasında su tüketmediğimiz ve daha az tükürük salgıladığımız için de vücudumuz su kaybı yaşıyor. Bu da boğazımızın kurumasına neden oluyor. Kuruyan boğazın tahrişi ise ağrıyı beraberinde getiriyor.

Uyku sırasında ağızdan nefes almak

Birçoğumuz farkında olmadan uyku sırasında ağızdan nefes alıyoruz. Burun tıkanıklığı, sinüzit, horlama veya uyku apnesi sebepleriyle ağızdan alınan nefes, boğazın doğal nemini azaltarak boğaz ağrısı ile uyanmamıza neden oluyor.

Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD)

Mide içeriğinin yemek borusuna ve boğaza geri kaçması durumu olan GERD, özellikle yatış pozisyonunda meydana geliyor ve asidin boğazı tahriş etmesine sebebiyet veriyor.

Enfeksiyonlar

Boğaz ağrısının en yaygın nedenlerinden biri de enfeksiyonlar. Virüsler veya bakteriler boğaz iltihabına uyumasak bile yol açabiliyor. Uyku sırasında vücut dinlenirken de enfeksiyonun yol açtığı inflamasyon sabahları daha belirgin hâle gelebiliyor.

Alerjiler

Hele ki bahar geldi mi sabahları boğaz ağrısı çekenlerin sayısında artış görülüyor. Alerjiye neden olan maddelere (polen, ev tozu akarları gibi) gece boyunca maruz kalmak, boğazda iltihaplanmaya ve sabahları ağrıya yol açabiliyor.

Sigara içmek.

Sigara, boğaz mukozasını kurutarak orayı enfeksiyonlara karşı savunmasız hâle getiriyor. Solunum yollarındaki tahriş aynı zamanda öksürük ve nefes almada zorluk gibi durumları da ortaya çıkararak sabahları sizi daha kötü duruma sokabilir.

Yüksek sesle konuşmak

Toplantılar, toplantılar derken tüm gün konuştunuz hatta sesinizi duyurmak için bağırmak zorunda kaldınız. Gün boyu boğazınızdaki kaslara baskı uyguladığınız ve ses tellerinde tahrişe sebebiyet verdiğiniz için de sabahları boğaz ağrısı ile uyanabilirsiniz.

Boğaz ağrısını hafifletmek için neler yapabilirsiniz?

Yatak odanızda bir hava nemlendirici kullanabilirsiniz.

kullanabilirsiniz. Gün boyunca bol miktarda su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilir ve boğazınızdaki nem oranını koruyabilirsiniz.

vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilir ve boğazınızdaki nem oranını koruyabilirsiniz. Alerjiniz varsa uygun alerji ilaçları kullanarak yatak odanızı alerjenlerden arındırabilirsiniz.

kullanarak yatak odanızı alerjenlerden arındırabilirsiniz. Eğer reflüden şikayetçiyseniz, yatağınızın baş kısmını biraz yükselterek veya ek yastıklar kullanarak uyuyabilirsiniz.

uyuyabilirsiniz. Sigara ve diğer tütün ürünleri kullanım alışkınlığından vazgeçebilirsiniz.

kullanım alışkınlığından vazgeçebilirsiniz. Gün içerisinde yüksek ses yerine orta seviye bir tonda konuşabilirsiniz.

konuşabilirsiniz. Horlama ve uyku apnesi sorununuz varsa tedavi olabilirsiniz.

Sabahları boğaz ağrısına sıradan bir olay bakmamak gerek. Çoğu zaman zararsız gibi durabilir ancak yaşam kalitenizi olumsuz etkilediği aşikâr. Yukarıdaki basit önlemlerle, rahatsızlığınızı minimuma indirebilirsiniz.

Eğer boğaz ağrınız uzun süre devam ederse de bir doktora başvurmanız gerektiğini unutmayın. Kendi sağlığınıza iyi bakarak, güne ağrısız ve daha mutlu başlamak elinizde!

Peki ya bunlar neden oluyor?