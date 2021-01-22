Soğuk Havalarda Evsizlere Çare Olan Bir Sığınak: Kapsüller

Almanya'nın Ulm kenti, yaklaşık 2 yıldan beri kış aylarında birçok hayatı kurtaran kapsülleri evsizlerin kullanımına sunuyor. Kapsüller, gelişmiş yalıtım ve dayanıklı malzemelere ev sahipliği yapıyor.

Kış ayları birçoğumuz için sunduğu güzel manzaralarla huzurlu geçiyor olsa da bu durum dünyanın her yerindeki bazı kişiler için fazlasıyla olumsuz olabiliyor: Evsizler. Yağmur veya kar yağması halihazırda onlar için zorluk getirirken üstüne eklenen aşırı soğuklar, kimi zaman kötü haberler duymamıza da neden oluyor.

Almanya'nın Ulm kentindeyse bu kişiler için tüm dünyaya örnek olması gereken bir uygulama başlamış durumda. İlk defa yaklaşık 2 yıl önce kullanılmaya başlayan bu uygulama, sokakta kalan kimseler için sığınacak bir yer sunuyor. Bu yer, tahta ve metal kullanılarak üretilen, bünyesinde güneş panelleri ve iletişim sistemleri bulunduran bir kapsül.

Kapsüller kullanımdan sonra bir sonraki geceye hazırlanıyor:

Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü zamanlarda sokakta yaşayanlar için sıcak bir yer sunmak isteyen kent, yukarıda resmini gördüğünüz küçük kapsülleri üretti. Kapsüller, şehrin kilit noktalarına yerleştirildi. Gelişmiş yalıtım ve dayanıklı malzemeye sahip olan kapsüller, aynı zamanda internet bağlantısına da sahip.

Fakat kapsüllerdeki internet bağlantısı kişilerin kullanımı için değil. Bu bağlantı, kapsüllerin bir kişi tarafından kullanılıp kullanılmadığını merkeze bildirmek için kullanılıyor. Kapsülün kapıları açıldığı anda kapsülleri takip eden merkeze bir sinyal gönderiliyor. Bu sinyal sayesinde merkez, soğuk bir gecenin ardından hangi kapsülleri temizlemek ve bir sonraki kullanıma hazırlamak gerektiğinin farkında oluyor.

Kapsülleri geliştiren ve şehre yerleştiren kurum, kapsüllerde kalan kişilere ulaşabildikleri takdirde yardım teklifi sunuyorlar. Her yıl birçok hayatı kurtardığı bildirilen kapsüller, içinde bulunanları gözetlemek için kullanılabilecek herhangi bir kameraya da ev sahipliği yapmıyorlar.