İster yoğun bir iş yapıyor olun, ister yaratıcı bir proje isterseniz de keyifli oyun geceleri fark etmez, yaz geldiğinde bilgisayar başında uzun uzun vakit geçirmek sıcaklar yüzünden sadece zihinsel olarak değil fiziksel olarak da zorlayıcı oluyor.

Tam da bu aşamada devreye ferah ferah içilecek, her yudumu enerjinizi ve motivasyonunuzu arttıracak soğuk kahve tarifleri giriyor. Hemen aşağıda sizi bilgisayar başında geçirdiğiniz uzun saatleri daha lezzetli ve keyifli bir hale getirecek buzlu kahve tarifleri bekliyor. Evinizdeki malzemelere ve damak tadınıza göre içlerinden en beğendiklerinizi seçip dakikalar içinde kolayca yapabilirsiniz.

Soğuk kahve tarifi

Evde soğuk kahve yapmanın en pratik yollarından biri filtre kahveden destek almaktan geçiyor. Evinde filtre kahve makinesi olan herkesin gün içinde en az bir kez yaptığı o tarif, en lezzetli haliyle tam karşınızda duruyor.

Tarifi için: Soğuk kahve tarifi

Iced latte tarifi

Yaz aylarında sütlü kahve tutkunlarının ellerinden düşürmediği iced latte'de sıra. Onu evde, tıpkı dışarıdan hazır olarak alıp içtikleriniz gibi yapmak için uygulamanız gereken tarif de hemen burada.

Tarifi için: Iced latte tarifi

Frappe tarifi

Granül kahveyle hazırlandığı için evinde herhangi bir kahve makinesi olmayanların tercihi olan bu nefis lezzet de Yunanistan sahillerinden bardaklarımıza konuk olan meşhur soğuk kahvelerden biri. Onu katman katman gözükecek şekilde yapmanın püf noktaları ise hemen aşağıdaki tarifte saklı.

Tarifi için: Frappe tarifi

Espresso tonik tarifi

Espresso lezzetini damağında doğrudan hissetmeyi seven, sert kahve tutkunlarını da hemen böyle alalım ve espressoyu tonik ve buzlarla soğutup ferah bir hale getirmenizi sağlayacak bu tarifle sizi hemen buluşturalım. Bu yaz, favoriniz o olacak.

Tarifi için: Espresso tonik tarifi

Çikolatalı soğuk kahve tarifi

"Ben sert değil, yumuşak içimli, hatta tatlı aromalı kahveleri seviyorum" diyenlerdenseniz sizi de hemen bu tarife doğru alabiliriz. Evinizi bir anda en sevdiğiniz kafeye dönüştürür.

Tarifi için: Çikolatalı soğuk kahve tarifi

Çikolatalı dondurmalı soğuk kahve tarifi

Çikolata yalnız kalmasın diyenler için bu kez işin içine bir de dondurma dahil oluyor ve bu kahve, her gün en az bir kez içmek isteyeceğiniz kadar lezzetli ve tatlı bir içecek olarak menüde yerini alıyor.

Tarifi için: Çikolatalı dondurmalı soğuk kahve tarifi

Bisküvili ve muzlu soğuk kahve tarifi

Tatlı aromalı soğuk kahveleri sevenlerdenseniz içinde bisküvi ve muz kullanılarak hazırlanan bu kahveye bayılacaksınız demektir. Aynısını başka yerde bulamazsınız.

Tarifi için: Bisküvili ve muzlu soğuk kahve tarifi

Tiramisulu soğuk kahve tarifi

Tatlı aromalardan söz etmişken tek bir tarif verip geçmek olmaz. Gelin, şimdi de kısa sürede adeta tiramisu lezzeti verebileceğiniz bir kahve yapmanın püf noktalarını verelim.

Tarifi için: Tiramisulu soğuk kahve tarifi

Ballı soğuk kahve tarifi

Evde kahve makineniz yoksa granül kahve kullanarak kolayca yapabileceğiniz bir tatlı kahve tarifi de burada. İçinde rafine şeker yerine bal kullanıldığı için görece daha sağlıklı bir alternatif üstelik.

Tarifi için: Ballı soğuk kahve tarifi

Dalgona kahve tarifi

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada bir anda viral olan dalgona kahveyi hala sevenleri de unutmadık. Evde kahve makinesi, hatta cezve gibi herhangi bir araç olmadan da kolayca yapabileceğiniz en özel, en farklı dokulu kahvelerden biri o.

Tarifi için: Dalgona kahve tarifi