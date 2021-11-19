Son 580 Yılın En Büyük Ay Tutulması Gerçekleşti [Video]

3 saat 28 dakika 23 saniye devam eden son 580 yılın en büyük Ay tutulması gerçekleşti. Başta Kuzey Amerika olmak üzere Japonya ve Avustralya gibi bölgelerde çıplak gözle izlenebilen doğa olayı, Türkiye'de ne yazık ki görülemedi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, son yüzyılların en büyük Ay tutulmasının bugün gerçekleşeceğinden bahsetmiştik. Ancak ülkemizdeki gökyüzü tutkunları, tutulmanın başladığı saat itibarıyla söz konusu doğa olayını gözlemleyemeyeceklerdi. İşte şimdi, bu tarihi olay gerçekleşmiş durumda.

Yapılan hesaplamalara göre Ay tutulması, tam 3 saat 28 dakika 23 saniye sürdü. Ay, bu süre içerisinde tamamen tutulmadı. Parçalı şekilde gerçekleşen tutulma olayında Ay'ın en fazla yüzde 97'lik bölümü Dünya tarafından gölgelendi.

Ay tutulması, ABD'de böyle görüldü

Ay tutulmasını Türkiye'den gözlemleyemiyor olsak da YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bu tarihi doğa olayına şahitlik etmemizi sağladı. ABD'nin Arkansas eyaletinde çekilen yukarıdaki görüntü, Ay tutulmasının ne denli büyüleyici olduğunu gözler önüne serdi.

Ay tutulmasını dakika dakika izleyebileceğiniz video

Yapılan paylaşımlara baktığımızda, Ay tutulmasının Kuzey Amerika'dan çok iyi görüldüğü bilgisiyle karşılaşıyoruz. Öte yandan Avustralya ve Japonya gibi an itibarıyla gecenin yaşandığı ülkeler de Ay tutulmasını çıplak gözle takip edebildiler...

Ay tutulmasından paylaşılan bazı görüntüler