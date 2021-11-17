En Uzun Ay Tutulması Bu Hafta Gerçekleşecek

NASA, 18 Ekim Perşembe'yi 19 Ekim Cuma'ya bağlayan gece, son yüzyılların en uzun Ay tutulmasının gerçekleşeceğini duyurdu. 3 saat 28 dakika 23 saniye devam edecek doğa olayında Ay'ın yüzde 97'si karanlığa gömülecek.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), son yüzyılların en uzun Ay tutulmasının 18 Ekim Perşembe akşamı gerçekleşeceğini duyurdu. Yapılan hesaplamalara göre Ay tutulması, 3 saat 28 dakika 23 saniye boyunca devam edecek. NASA'nın yaptığı hesaplamalara göre Ay, 19 Kasım Cuma gününün ilk saatlerinde neredeyse tamamen tutulmuş olacak. EarthSky tarafından yapılan hesaplamalara göre tutulma sırasında Ay'ın yüzde 97'si karanlığa gömülecek.

Yaşanan doğa olayı, parçalı ay tutulması kategorisinde yer alacak. NASA'ya göre doğal uydumuz, tutulma sırasında kırmızı ile kahverengi arasında bir renge bürünecek. Peki son yüzyılların en uzun Ay tutulması, nerelerde izlenebilecek?

Bu Ay tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek

NASA'nın yaptığı açıklamalara göre Ay tutulması, Kuzey Amerika başta olmak üzere Japonya, Avustralya'nın bir bölümü ve Yeni Zelanda gibi pek çok yerden izlenebilecek. Ancak Türkiye, bu eşsiz doğa olayından ne yazık ki mahrum kalacak. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Ay tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

Ay tutulması nasıl gerçekleşiyor?

Görsel şölen sunuyor oluşu ile dikkat çeken Ay tutulması, en basit anlatımıyla Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesiyle meydana geliyor. Yörüngelerin çakışmasıyla meydana gelen durumda Güneş, Ay'ın tamamına ya da bir bölümüne ulaşamıyor. Dünya tarafından engellenen Güneş ışınları, ortaya yukarıdaki gibi görüntü oluşturuyor. Kimi zaman saniyeler içerisinde tamamlanan tutulma süreci, kimi zaman saatler boyunca sürebiliyor.