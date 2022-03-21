133 Kişiyi Taşıyan Boeing 737 Tipi Yolcuğu Uçağı Çin'de Bir

China Eastern Havayollarına ait Boeing 737 tipli bir yolcu uçağı, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi özerk bölgesindeki bir dağa çakıldı. 133 kişinin bulunduğu uçağın düştüğü yerde bir yangın başladı. Söndürme ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor...

Çin'in en büyük havayolu şirketlerinden China Eastern'e ait Boeing 737 tipli uçak, ülkenin güneyindeki Guangxi bölgesinde yer alan, Wuzhou kentinin Teng kasabasındaki bir dağa düştü. 133 kişinin bulunduğu uçağın düştüğü yeri alevler sardı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken kazada kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığı henüz bilinmiyor.

Flight Radar 24 verilerine göre uçuş yerel saatle öğleden sonra saat 13:11'de başladı. Saatler 14:22'yi gösterdiğinde radar veri akışı kesildi. Akış kesildiğinde uçak en son yerden 982 metre yukarıdaydı ve yaklaşık 700 km/sa hızla, hareket ediyordu. Uçaktaki insanların 123'ü yolcu, kalanı ise mürettebattan oluşuyordu.

Kaza alanına uzak bir bölgeden çekilen görüntüler, çıkan yangının boyutunu gösteriyor:

Uçağın kalkışından kaza anına dek yaptığı 1 saat 11 dakikalık uçuşun grafiği:

Kırmızı renkteki planlanan sefer rotasında da görüldüğü üzere Kunming eyaletinden Guangzhou'ya yolcu taşımak için kalkış yapan uçaktan son veri, kazanın gerçekleştiği Wuzhou bölgesi üzerindeyken alınmış. Uçağın gerçek zamanlı seyri ise mavi çizgi ile gösteriliyor.

Yine Flight Radar 24 verilerine göre düşen Boeing 737-800 tipi uçak henüz 6 yıl önce üretilmişti.

Detaylar geliyor...