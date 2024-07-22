Sonsuza dek uçabilen drone geliştirildi

Çinli bilim insanları, teknik olarak sonsuza dek uçabilen drone geliştirdiler. Güneş enerjisinden faydalanılan drone, şimdilik erken aşamada olsa da gelecek vadediyor.

Çin'de hizmet vermekte olan Beihang Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, teknik olarak sonsuna dek uçabilecek bir drone geliştirdi. Giderek yaygınlaşan insansız hava araçları, bu drone'da kullanılana benzer teknolojilerle yepyeni bir çağın kapısını açabilirler.

Mingjing Qi isimli bilim insanı ile ekibi, sonsuza dek uçabilen drone için Güneş'ten faydalandılar. Oldukça küçük boyutlu güneş panelleri geliştiren ve bu panellerde üretilen voltajı ciddi anlamda artıran basit bir devre oluşturan bilim insanları, işte bu sayede drone'un enerji ihtiyacını çözmüş oldular.

Prototip drone, sadece 4 gram ağırlığa sahip

Güneş panellerinin ürettiği enerjiyi bir elektrostatik motoruna bağlayan ve sonsuza dek uçabilen drone için hazırlanan prototip, sadece 4 gram ağırlığında. Boyutu ise bir sinek kuşu kadar. Ancak tüm bunlar sizi yanıltmasın. Geliştirilen sistem, çok daha büyük veya çok daha küçük insansız hava araçlarına entegre edilebilir. Tabii tüm bunlar için daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılması gerekecek.

İnsansız hava araçları, artık ülkeler için bile çok kritik önem arz eder oldu. Özellikle de Türkiye'nin insansız hava araçlarının ne kadar büyük ilgi görmeye başladığını hepimiz biliyoruz. Öte yandan; Rusya Ukrayna savaşı da insansız hava araçlarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Kamikaze drone'lar, savaşın seyrini değiştirmiş durumda. Hâl böyleyken bu sektörde yaşanacak gelişmeler, aslında hepimizi ilgilendiriyor.

İşte sonsuza dek uçabilen drone için hazırlanan bir video