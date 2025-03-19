Yeni bir iddiaya göre Sony, Samsung'un sensörüne rakip olacak kendi 200 MP'lik kamerasını geliştiriyor. Yeni kameranın, bu sene gelecek amiral gemisi telefonlarda kullanıldığını görebiliriz.

Akıllı telefon markaları, cihazlarının kamera sensörleri için farklı iş birlikleri yapıyorlardı. Örneğin Samsung’un 200 MP’lik ISOCELL telefoto sensörü vivo X200 Pro, Xiaomi 15 Ultra gibi modellerde kullanılmış ve çok sevilmişti. Ayrıca yine Samsung’un 200 MP’lik ISOCELL HP2 sensörü de Galaxy S25 Ultra’nın ana kamerası olmuştu.

Samsung’dan bu tarz adımlar gelirken sensör konusunda bir diğer öne çıkan firma Sony’den pek ses çıkmıyordu. Ancak şimdi gelen haberler, bunun değişeceğini ortaya koydu. Çin’den güvenilir kaynak Digital Chat Station'ın ortaya attığı iddiaya göre Sony, kendi büyük sensörü üzerinde çalışıyor olabilir.

200 MP’lik Sony sensör gelebilir

İddiaya göre Sony, 200 MP’lik kendi sensörü için çalışmalara başladı. Bu sensörün, bu yıl çıkış yapacak amiral gemisi telefonlarda ana kamera olarak kullanılacağı belirtilmiş. Bu cihazların Snapdragon 8 Elite veya Dimensity 9500 işlemcilerden güç alacağı da eklenmiş.

iPhone’larda yıllardır Sony kameralar kullanılıyordu. İddia, sadece Snapdragon ve Dimensity’li telefonlardan bahsettiği için sensörün bir sonraki nesil iPhone modellerinde yer alma ihtimali düşük gibi. Ancak ilerleyen yıllarda 200 MP'lik sensörü iPhone'larda olma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor.

Sony’nin sensörünün 1/1.3 inçten daha büyük olacağı da iddialar arasında. Bu da Sony’nin yeni kamerasının Samsung’un ISOCELL HP2 sensöründen daha iyi olabileceğinin bir göstergesi.

Kamera hakkında bilgiler maalesef şimdilik bu kadar. Şirketin ne zaman tanıtacağı konusunda da bir bilgi yok. Neler olacağını, Samsung’u geçip geçmeyeceğini bekleyip göreceğiz.