Microsoft avukatlarının FTC'ye sunduğu belgede birkaç kelimeden oluşan küçücük bir not görüldü. Bu notta Sony'nin yeni tanıttığı el konsolu Project Q'nun olası fiyatından bahsediliyordu.

Mayıs 2023’te Sony, oyun dünyasında popülaritesi artan ve kendisinin yıllar önce veda ettiği el konsolları evrenine yeniden giriş yapacağını gösterdi. Şirket, DualSense kontrolcüsü üzerine yeni bir konsol inşa ettiği Project Q’yu tanıttı.

Fakat işin üzen tarafı, kolun sadece PlayStation 5 ile kullanılabilecek olmasıydı. Ancak bugün yeni bir detay daha ortaya çıktı. Üstelik Microsoft’un Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) sunduğu Activision Blizzard savunmasında.

Microsoft: Project Q’nun fiyatı 300 doların altında olacak:

Microsoft’un avukatları, FTC’ye sunduğu belgede el konsolları hakkında bir paragrafa yer veriyordu. Bu paragrafta Xbox ve PlayStation’daki pek çok oyunun Nintendo Switch’te de yer aldığı ifade ediliyordu. Fakat sayfanın alt kısmına iliştirilen şöyle bir not da vardı:

“Sony’nin bu yılın sonlarında PlayStation 5’in elde taşınabilen versiyonunu 300 doların altında fiyattan piyasaya sürmesi bekleniyor.”

300 dolar tavan limiti tartışmalar başlattı:

Belgedeki detay kısa sürede sosyal medyada oyuncular arasında gündem oldu. Zira Sony’nin el konsolunun fiyatı için Xbox’ın yeni nesil oyun konsolu Series S’e eş değer üst limitten bahsediliyordu. Xbox Series S ülkemizde 10.000 TL civarında fiyatlara satışa sunuluyor.

Üst limitin bu kadar yüksekte tutulması da konsolun en iyi ihtimalle 200 veya 250 dolarlık fiyata sahip olacağı algısını yarattı. Bu seviye de pek çok kişi tarafından oldukça yüksek olarak yorumlandı.