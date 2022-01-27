Geçtiğimiz günlerde 68,7 milyar dolara Activision Blizzard'ı satın alacağını duyuran Microsoft'a karşı Sony'nin önemli bir cevap vermesi bekleniyor. Analistlere göreyse bu cevap, Electronic Arts'ın satın alımı olabilir.

Yıllar içinde günümüzün en değerli sektörleri içine giren oyun sektörü, gelecekte ne kadar büyüyeceğini geçtiğimiz günlerde bir kez daha kanıtladı. Microsoft, 1979 yılında kurulan ve oyun dünyasının en köklü dağıtım şirketlerinden birisi olan Activision’ı satın alacağını duyurdu. Bu satın alımın bedeliyse 68,7 milyar dolar olarak açıklandı.

Microsoft’un bu haberiyle birlikte elbette oyun dünyasındaki en büyük rakibi olan Sony’nin hisseleri de adeta çakıldı. Öyle ki Sony’nin hisseleri, haberin ardından geçen yalnızca birkaç saat içinde %14’ü aşkın değer kaybına uğradı. Peki, Microsoft, oyun dünyasında rekabeti artıracak bir haber vererek rakibine zarar vermeyi başarmışken, rakip şirket Sony de yakında benzer bir harekette bulunabilir mi?

Analistlere göre Sony, EA’i satın almayı düşünebilir:

Bu konuda yorum paylaşan bazı analistlere göre cevap evet. Hatta analistler, Sony’nin kimi satın alabileceğini dahi paylaştılar. Analistlere göre Sony, bu konuda üç ismi düşünebilir: Electronic Arts, Ubisoft ve Take-Two. Enders Analysis tarafından paylaşılan analize göreyse şirket, bu üç şirket arasından en fazla Electronic Arts’ı satın almayı isteyecek.

Sony’nin oyun dünyasının bir diğer dev ismi olan Electronic Arts’ı satın almasıysa, diğer iki şirkete göre daha pahalıya mâl olacak. Zira Electronic Arts, bugün yaklaşık 37 milyar dolarlık piyasa değerine sahip durumda. Fakat Electronic Arts’ın oyun dünyasındaki hakimiyetinin iki rakibine göre daha yüksek olduğunu düşünürsek, hatta Electronic Arts ve Microsoft arasında şu anda bir anlaşma olduğunu (EA Play) ele alırsak, Sony muhtemelen öncelikli olarak bu şirketi satın almayı düşünecektir.

Peki, Sony böyle bir hamle yapmaya kalkarsa ne kadar ödeyecek?

Bu sorunun cevabını tahmin etmek elbette biraz zor. Fakat Sony’nin satın alımı için en yakın örnek olan Activision üzerinden ilerlemek mantıklı olabilir. Microsoft, Activision’ı satın alacağını duyurduğunda satın alımın hisse başına 95 dolar olmak üzere 68,7 milyar dolar karşılığında olacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın yapıldığı günden önce Activision’ın hisse başına değeri 63 dolar, piyasa değeriyse 50,93 milyar dolar idi.

Electronic Arts’ın bugünkü, yanı 27 Ocak 2022 tarihindeki piyasa değeriyse 36,76 milyar dolar. Electronic Arts’ın gelecekte ne kadar değere sahip olacağı henüz bilinmiyor olsa da Microsoft’un satın alımı, EA dahil tüm oyun şirketlerinin hisselerinde kısa süreliğine yukarı yönlü bir oynama yapmıştı. Fakat biz bugün Sony, EA’i satın alıyor diyecek olsaydık, bu anlaşmanın bedeli de muhtemelen Activision’a yakın olurdu. Öte yandan Electronic Arts’ın ürün yelpazesinin Activision’dan daha geniş olduğunu düşünürsek, Sony’nin daha yüksek bir bedel ödemesi konusuna da kapıyı kapatamayız.

Electronic Arts bünyesindeki bazı dev stüdyolar ve oyunlar: