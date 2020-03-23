PlayStation 5'in Arayüzü, PS4'e Göre Nasıl Değişecek?

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in merakla beklenen özelliklerini geçtiğimiz gün açıkladı ancak cihaza dair hala bilmediğimiz bazı şeyler bulunuyor. Bunların başında ise işletim sistemi ve arayüz geliyor. O halde soralım: PS5’in arayüzünde bizleri ne gibi farklılıklar bekliyor?

Geçtiğimiz günlerde teknik detaylarını öğrendiğimiz Sony PlayStation 5’in SSD, Ray Tracing ve geriye dönük uyumluluk gibi bazı önemli özelliklerle geleceğini artık kesin olarak biliyoruz. Fakat cihazı açtığımızda nasıl bir arayüzle karşılaşacağımız konusunda herhangi bir fikre sahip değiliz.

PS5’in selefi PlayStation 4’te, oyuna girmeden önce arkadaşlarınızla iletişim kurmanıza ve PlayStation Store'a bağlanmanıza izin veren bir ana menü bulunuyor ancak gelen haberler, PS5'in işleri bir sonraki seviyeye taşıyacağını gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta içinde, Sony’nin yeni nesil oyun konsolu için interaktif arayüzler üzerinde çalıştığına işaret eden bir patent dosyası ortaya çıkmıştı. Sony PlayStation sistem mimarı Mark Cerny’nin geçtiğimiz yıl Wired’e verdiği bir röportajda yaptığı açıklamaları da göz önüne aldığımızda, PS5’in arayüzünde çok önemli değişikliklerin olacağından şüphe yok.

Tek oyunculu oyunların, hangi görevleri yapabileceğiniz ve bunları tamamladığınızda hangi ödülleri alabileceğiniz gibi bilgileri kullanıcı arayüzünde sunduğunu belirten Cerny, bu yaklaşımı PS5’in sistem arayüzünde de benimsemek istiyor gibi görünüyor.

Peki bu ne anlama geliyor? PS5'inize Call of Duty: Modern Warfare yüklediğinizi varsayalım. Cerny, oyunu başlatmadan bile mevcut multiplayer listelerini ve etkinliklerini doğrudan PS5'in ana menüsünden görebileceğiniz bir arayüzü hayata geçirmeye çalışıyor. Ek olarak, konsol size tek oyunculu olarak hangi görevleri tamamladığınızı gösterecek ve doğrudan istediğiniz bir göreve atlamanıza izin verecek.

Hız ve verimlilik kavramlarını PS5’in merkezine koyan Sony, kullanıcı arayüzünde yapacağı bu küçük ancak etkili yenilikle oyun içinde bir modu veya bölümü direkt olarak konsolun ana menüsünden size sunmayı planlıyor. PlayStation 5’in teknik özellikleri ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.