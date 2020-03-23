İndirimlerini Kaldıran PlayStation Store’a Tepki Yağıyor

PlayStation Store, nedeni bilinmeyen bir şekilde Türkiye'deki tüm indirimlerini kaldırdı. Bu durum, oyunseverlerin ağır tepkisine neden oldu. Türkiye'den pek çok oyunsever, yapılan bu hamlenin koronavirüs günlerinde "fırsatçılık" olduğunu ifade ediyorlar.

2020 yılının ilk günlerinden beri tüm dünyanın gündemini meşgul eden küresel koronavirüs salgını, insanların evlerine kapanmasına yol açtı. Bazı hükümetler, ülke genelinde veya bölgeler özelinde sokağa çıkma yasağı ilan ederken aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülke, sokağa çıkılmaması gerektiği tavsiyesinde bulunuyor. Hal böyle olunca da pek çok vatandaşımız evlerinden çıkmıyor.

İnsanların evlerinde vakit geçirmeye başlamaları, internet kullanımını artırırken oyunseverleri de doğrudan etkiledi. Hatta pek çok çevrimiçi oyun platformu, salgın sürecini evinde geçiren oyunseverler için etkileyici kampanyalara imza attılar. Ancak şimdi, dünyanın en popüler oyun konsollarından bir tanesi olan PlayStation'ın Türkiye için oluşturduğu PlayStation Store'da skandal bir olay gerçekleşti.

PlayStation Store Türkiye, PlayStation 4 oyunları için sunulan indirimlerin tümünü iptal etti. Yani oyunseverler, evlerinde kalmak durumunda oldukları şu dönemlerde PlayStation 4 oyunları satın almak istediklerinde, herhangi bir kampanyadan faydalanamıyorlar. Sony'nin neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor ancak oyunseverler, bu duruma yoğun bir şekilde tepki gösteriyorlar.

PlayStation 4 kullanıcıları, birkaç gün önce PlayStation Store'a girdiklerinde sol tarafta bulunan menüde "Fırsatlar ve Teklifler" sekmesine erişebiliyorlardı. Bu sekmede yer alan oyunlar, PlayStation 4 kullanıcıları için indirim ve kampanyaları listeliyordu. Ancak artık, söz konusu sekmeye erişilemiyor. Yani PlayStation Store Türkiye, oyunseverlere sunduğu tüm fırsatları iptal etti.

Yaşanan bu gelişmeye tepki göstermek isteyen oyunseverler, soluğu sosyal medya platformlarında aldılar. Pek çok oyunsever PlayStation Store'da gerçekleşen bu durumu fırsatçılık olarak tanımlarken bazı oyunseverler ise bu durumun Sony'den Türkiye'ye yapılan bir hakaret olduğunu ifade ettiler. Dilerseniz şimdi, oyunseverlerin yaptığı bazı eleştirilere yakından bakalım.

PlayStation Store'dan kaldırılan indirimlere gelen tepkiler