Sony’ye PS Store İçin Tekelcilik Suçlamasıyla Dava Açıldı

Sony, PlayStation kullanıcılarına sadece PS Store’dan oyun satması nedeniyle ciddi bir davayla karşı karşıya kaldı. Bir kullanıcının 'şirketin tekelcilik politikası yürüttüğü' gerekçesiyle açtığı dava dikkatle takip edilecek.

İki yıl önce Sony PlayStation için oyun kodlarının satışı tamamen durdurulmuştu. Amazon, Best Buy, Walmart gibi üçüncü parti platformlarda oyun kodu satışlarının durdurulmasının ardından Sony, tüm kullanıcılarını PS Store’a bağlamıştı. Dijital oyun kodlarıyla DVD’ler arasında neredeyse hiç fiyat farkı kalmamasıysa bütün oyuncuların tepkilerini toplamıştı.

Geçtiğimiz günlerde bu konudan şikayetçi bir kullanıcı tarafından Sony’ye ağır bir suçlama yöneltildi. Kullanıcı, PlayStation oyunları konusunda Sony’nin tekelcilik yaptığı ve bu nedenle fiyatlara da istediği gibi hükmedebildiğini, rekabet üzeri fiyatlar uyguladığını iddia etti. Davanın yakın zamanda “toplu davaya” dönüşebileceği belirtilirken benzer konulardan şikayetçi neredeyse tüm kullanıcılar birleşiyorlar.

Tekelleşmenin yaptırımları ağır olabiliyor

Daha önce Google’ın defalarca karşı karşıya kaldığı durumla alakalı ciddi sonuçlar doğabiliyor. Yakın zamanda Google reklamları konusunda Türkiye’den açılan davalar neticesinde bildiğiniz üzere “Alışveriş Reklamları” yayından kalktı. Kaliforniya Bölge Mahkemesi aracılığıyla açılan davada da Sony’ye ağır yaptırımlar uygulanabilir.

Bununla beraber Apple ve Epic Games arasındaki benzer bir dava devam ediyor. Sony, bu davadan önce suçlu kabul edilirse Apple ile Epic Games arasındaki davaya da emsal gösterilebilir.

Japon teknoloji devi, şu anda konu hakkında herhangi bir yorum yapmadı ancak ilerleyen süreçte neler göreceğiz biz de merakla bekliyoruz. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.