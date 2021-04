PlayStation’ın ücretsiz oynanabilecek eğlenceli oyunlarını bilmiyorsanız, PlayStation’a adım attıktan sonra karanlık ve derin bir çukura düşebilmeniz oldukça muhtemel. Her ay ortalama 400 TL bir oyuna ayırmanız gerekiyor ya da çılgın bir indirim kovalamanız gerekli.

PlayStation ücretsizleri içinde oyun seçmek aslında oldukça kolay. Keza birçok sevdiğiniz online oyunu ücretsiz olarak direkt PlayStation Store’da bulabilirsiniz ama bu online oyunları daha önce hiç denemediyseniz deneyen birinden de dinleyebilirsiniz. Bu arada bir PlayStation sahibi olarak mutlaka belirtmem gerekiyor, aşağıda yer alan oyunların birçoğunu PlayStation ortamında oynamak hem daha kolay hem de daha eğlenceli.

PlayStation’da genellikle birçok oyunun deneme sürümleri ya da ilk bölümleri ücretsiz olarak veriliyor bu da oldukça üzücü. Düşünün ki “Life is Strange” oynayacaksınız, oyun dünyasının Gossip Girl’ü bir oyun için bu kadar para ödemeye değer mi? İnsan kendine sormadan edemiyor. Böyle olunca da elbette şöyle bir göz ucuyla ücretsizler içinde yer alan oyunlara minnoş minnoş bakmaktan zarar gelmez elbette.

PlayStation’da Mutlaka Deneyimlemeniz Gereken 9 Beleş Oyun

Brawlhalla

Brawlhalla, PlayStation ücretsizleri içinde yer alan rekabetçi ve bir o kadar da eğlenceli nadir dövüş oyunlarından. Online maçlara girebileceğiniz gibi, botlara karşıda savaşabileceğiniz oyunda birçok eğlenceli karakter bulunuyor. Bu oyunu PC ortamında oynamak biraz daha zor ancak gamepad ile oynarken oldukça eğlenebileceğiniz kesin. Oyunu edinmek için şuraya tıklayabilirsiniz.

Rocket League

Bir dönem ücretli ancak şu anda ücretsiz olan Rocket League’i bugüne kadar oynamadıysanız mutlaka oynamanızı öneririz. Rocket League gerçekten gamepad ile oynaması en eğlenceli oyunlardan biri. PC üstünde oynamaya alışkınsanız PlayStation’da da oldukça keyif alacaksınız. Bu arada araçları kontrol edip gol keyfi yaşamak yine PC ortamına göre daha kolay. Oyunu edinmek için şuraya tıklayabilirsiniz.

Apex Legends

Son dönemin en popüler Battle Royale oyunlarından biri olan Apex Legends’ın PlayStation’da da ücretsiz olması insanı sevindiriyor. Birçok oyun diğer platformlarda ücretsizken genelde PS’de ücretli oluyor bu da insanı gerçekten geriyor. Titanfall evreninde geçen Apex Legends’ı PlayStation’da oynamak gerçekten oldukça keyif verici. Kontrollere alışana kadar biraz dayak yiyip, acı çekebilirsiniz sonrasında keyifli geçiyor. Oyunu edinmek için şuraya tıklayabilirsiniz.

Warframe

Şu oyunda zırhlara para vermeyecek olduğuma yüzde yüz inanmak istemiştim ama başaramadım… PlayStation ekosistemini paylaşabileceğiniz 4 arkadaşınız varsa Warframe oynamaktan uçabilirsiniz. PlayStation’da bu oyunun tek sorunu kontrollere alışmak. Oyun gerçekten çok tatlı yani, öyle böyle tatlı değil. Bu arada PC’de çektiğiniz oyuna bağlanma sorunları PlayStation’da yaşanmıyor. Oyunu edinmek için şuraya tıklayabilirsiniz.

Fortnite

Ya ben çok yeteneksizim ya da bu oyun oldukça komplike. Ancak Fortnite’ı da PlayStation’da oynayabilirsiniz. Bu arada PlayStation oyuncularına özel kostümlere de sahip olabilirsiniz. Fortnite’da build yapmak oldukça zor bu arada. Gerçekten yetenekli bir oyuncuysanız gerçi sizi etkilemeyecektir. Oyunu edinmek için şuraya tıklayabilirsiniz.

Trove

Alternatif Minecraft Online olarak değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir oyun. Steam’de oldukça ciddi “mesaim” vardı bu oyunda. Gerçi hoş PlayStation ortamında da fazlasıyla oynadım. Trove gerçekten Minecraft alternatifi arayanlar için oldukça keyifli bir yapım. Kontrollere alışmak biraz sürüyor ancak sonrasında acayip keyif alıyorsunuz. Online olması da ayrıca oyunu keyifli yapan öğeler içinde. Arkadaşlarınızla savaşlara katılıp devasa evler dizayn edebilir hatta komşu olabilirsiniz. Oyunu edinmek için şuraya tıklayabilirsiniz.

Path of Exile

Diablo alternatifi olarak piyasaya çıkıp, bu kadar oynanan başka bir oyun var mıdır? Path of Exile birçok açıdan hack and slash oyun ihtiyacınızı karşılayacaktır. PlayStation’da Path of Exile yine oynamak oldukça keyifli. Oyunun PlayStation Store’da olması bile çok başka bir boyut. Firmanın bu girişimi gerçekten takdirlik bununla beraber PlayStation’ı olan arkadaşlarınız varsa beraber dungeon temizlemek oldukça eğlenceli hale geliyor. Oyunu edinmek için şuraya tıklayabilirsiniz.

Smite Online

PlayStation’da TPS MOBA keyfi çok enteresan oluyor. Çıktığı dönemde dünyayı şaşırtmış ancak ülkemizde pek değeri bilinmemiş bir oyun olan Smite Online’ı PlayStation’da oynamak yine keyifli. Aslında bu oyunu ilk etapta konsol için üretmiş olsalardı muhtemelen bugün daha popüler olabilirdi. Mitolojik tanrılarla MOBA keyfi yaşamak istiyorsanız mutlaka Smite Online’ı denemelisiniz. Oyunu edinmek için şuraya tıklayabilirsiniz.

Neverwinter Online

Konsolda MMORPG deneyimlemek? Neverwinter PC’ye çıktığı dönemde de oldukça farklı bir oynanış mekaniği vardı. Oyun PlayStation ortamında kendini gerçekten bulmuş diyebiliriz. Gamepad yardımıyla Neverwinter oynamak cidden eğlenceli. Unutulmuş Diyarlar hikayesini de biraz seviyorsanız Neverwinter’da fazlasıyla keyif alabilirsiniz. Oynadığınız arkadaşlarınıza göre oyundan FRP keyfi bile alabilirsiniz. Oyunu edinmek için şuraya tıklayabilirsiniz.

Bu arada sizlerde diğer “ücretsiz” oyunları önermek isterseniz bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz.