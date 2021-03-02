Ratchet & Clank, PS4 Sahiplerine Bir Aylığına Ücretsiz Oldu

Sony, geçtiğimiz hafta duyurduğu Play at Home etkinliğinin ilk ücretsiz oyununu açıkladı. Sony tarafından yapılan açıklamalara göre 2016 yılında piyasaya sürülen "Ratchet & Clank" isimli oyun, kampanya kapsamındaki ilk ücretsiz yapım olacak. Oyunun normal fiyatı 49 TL idi.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda yeni bir ücretsiz oyun kampanyası düzenleyeceğinden bahsetmişti. Şirketin koronavirüs pandemisi nedeniyle başlattığı bu kampanya, "Play at Home" olarak isimlendiriyor ve oyunseverlerin beğenebilecekleri bazı oyunların ücretsiz olarak sunulup, sonsuza dek erişim imkanı verilmesini kapsıyordu. İşte şimdi, bu kampanyanın ilk ücretsiz oyunu açıklandı.

Sony'nin kampanyası, 2016 yılında piyasaya sürülen "Ratchet & Clank" isimli oyunla başladı. Pek çok oyunseverin yıllar öncesinden tanıdıkları oyun, aksiyon ve macera dolu yapısıyla saatler harcatabilecek türden. Oyunda yapmanız gereken şey, sunulacak platformlarda karşınıza çıkacak tüm zorlukların üstesinden gelmek.

Ücretsiz hale gelen Ratchet & Clank, 1 Nisan'a kadar alınabilecek

Insomniac Games tarafından geliştirilen Ratchet & Clank, 1 Nisan 2021'e kadar ücretsiz olarak alınabilecek. Bu süreç içerisinde oyunu kütüphanesine ekleyen oyuncular, oyuna sonsuza dek sahip olacaklar. Ayrıca bu kampanyadan yararlanmak için PlayStation Plus ya da PlayStation Now hesabı bulunması da gerekmiyor. Yani hiçbir ücret ödemesi yapmadan açtığınız bir PlayStation Network hesabı, Ratchet & Clank'a ücretsiz olarak sahip olmanız için yeterli.

Eğer sizler de Play at Home kampanyası kapsamında ücretsiz hale getirilen Ratchet & Clank'a ücretsiz olarak sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu kampanyaya dahil olarak, normal fiyatı 49 TL olan bir oyuna ücretsiz olarak sahip olmuş olacaksınız.