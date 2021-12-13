Sony, 5 Farklı Renkte Sunulacak PS5 Kapaklarını Tanıttı

Sony, konsolun çıkışından beri beklenen PlayStation 5 kapaklarını duyurdu. 5 farklı renkle satılacak kapaklar, 2022 yılının farklı zamanlarında satışa sunulacak.

Sony, haftalar önce “elektronik cihaz için kapak” ifadeleriyle kayda geçen bir patent almıştı. Japon şirket, bunun öncesinde de kendisinden bağımsız şekilde PlayStation 5 için farklı renklerde çıkarılıp takılabilir kapaklar üreten fabrikaları kapattırmıştı.

Bu iki olay, PS5 için resmî olarak üretilen değiştirilebilir kapakların yolda olduğu sinyalini zaten vermişti. Ancak yakın zamanda Sony, bu kapakları bizzat duyurdu. Bugün ise kapakların görünüşlerini ortaya koyan kısa bir video yayınlandı.

Kapakların tanıtım videosu:

PS5’iniz varsa fark etmiş olabilirsiniz: Konsolun iki yanındaki beyaz kapaklar çıkabiliyor. Hatta Sony’den önce davranıp buraya takılabilecek farklı renk ve desenlerde kapaklar üretenler bile mevcut. Sony’nin de zaten kapakları çıkarılabilir yapmasının nedeni belli ki buydu ve yakın zamanda bu niyet ilk kez açık edildi.

Sony, kapaklara dair açıklamalarından sonra ise bugün YouTube’dan 16 saniyelik bir video paylaştı. Videoda 5 farklı renkte konsol kapağı var. ‘Galaxy’ adıyla satılacak koleksiyondaki renkler, koleksiyonun adından da anlayabileceğiniz üzere uzayın renklerinden alındı.

Renkli kontrol cihazları da geliyor:

Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue, ve Galactic Purple adlarıyla satılacak. Ayrıca bu renklerle uyumlu kontrol cihazları da çıkarılacak. Kapaklardan siyah ve kırmızı olanlar, önümüzdeki ocak ayında satışa sunulacak. Pembe, mavi ve mor olanlar ise tam çıkış tarihi belli olmamakla birlikte 2022 yılının ilk çeyreğinde raflarda olacak.