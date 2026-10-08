Microsoft Mıknatıslı Type-C’yi Duyurdu: Kablo Çekilince Laptop Yere Düşmeyecek!

Microsoft, Surface Laptop Ultra’da Type-C bağlantısına manyetik bir yapı kazandırıyor. Magnetic Connect adı verilen teknoloji, MagSafe’in güvenliğini Type-C’nin çok yönlülüğüyle bir araya getiriyor.

Kimsenin yaşamak istemeyeceği bir senaryo: Şarj kablosuna ayağınız takılıyor, bilgisayar masadan kayıp çat diye yere düşüyor. Birkaç saniyelik dikkatsizlik, binlerce liralık bir cihazın zarar görmesine yetebiliyor.

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Apple’ın MagSafe’i yıllardır bu riski manyetik bağlantıyla azaltıyor. Microsoft ise aynı fikri bu kez Type-C’nin üzerine kuruyor. Microsoft’un yeni dizüstü bilgisayarı Surface Laptop Ultra, şarj kablosunu mıknatısla porta tutturuyor. Kablo çekildiğinde ise bağlantı çözülüyor ve bilgisayarın kabloyla birlikte sürüklenmesinin önüne geçiliyor.

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Manyetik ama hâlâ Type-C

Sistemin farkı, bilgisayardaki girişin özel bir bağlantı noktası olmak yerine Type-C olarak kalması. Manyetik kablo yanınızda olmadığında bu porta standart Type-C adaptörleri, harici ekranları veya diğer aksesuarları bağlayabiliyorsunuz.

140W’lık şarj cihazının kablosu da manyetik yapısıyla porta kolayca oturuyor.

Her Type-C cihazla kullanılmıyor

Manyetik kablonun ucu standart Type-C konnektörlerinden daha kalın olduğu için telefonu veya başka bir Type-C cihazını bu kabloyla manyetik olarak şarj edemiyorsunuz. Bu nedenle kablo yalnızca Surface Laptop Ultra ile kullanılabiliyor.

Microsoft’un yaklaşımı kısaca şu: Type-C’nin esnekliğinden vazgeçmeden manyetik bağlantının güvenliğini kullanmak. Bunun karşılığında ise özel ve daha kalın bir kablo gerekiyor.