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Microsoft Mıknatıslı Type-C’yi Duyurdu: Kablo Çekilince Laptop Yere Düşmeyecek!

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Microsoft, Surface Laptop Ultra’da Type-C bağlantısına manyetik bir yapı kazandırıyor. Magnetic Connect adı verilen teknoloji, MagSafe’in güvenliğini Type-C’nin çok yönlülüğüyle bir araya getiriyor.

Microsoft Mıknatıslı Type-C’yi Duyurdu: Kablo Çekilince Laptop Yere Düşmeyecek!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Kimsenin yaşamak istemeyeceği bir senaryo: Şarj kablosuna ayağınız takılıyor, bilgisayar masadan kayıp çat diye yere düşüyor. Birkaç saniyelik dikkatsizlik, binlerce liralık bir cihazın zarar görmesine yetebiliyor.

Apple’ın MagSafe’i yıllardır bu riski manyetik bağlantıyla azaltıyor. Microsoft ise aynı fikri bu kez Type-C’nin üzerine kuruyor. Microsoft’un yeni dizüstü bilgisayarı Surface Laptop Ultra, şarj kablosunu mıknatısla porta tutturuyor. Kablo çekildiğinde ise bağlantı çözülüyor ve bilgisayarın kabloyla birlikte sürüklenmesinin önüne geçiliyor.

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Microsoft Mıknatıslı Type-C’yi Duyurdu: Kablo Çekilince Laptop Yere Düşmeyecek!
1791431887023
Surface-Laptop-Ultra

Manyetik ama hâlâ Type-C

1791431887023

Sistemin farkı, bilgisayardaki girişin özel bir bağlantı noktası olmak yerine Type-C olarak kalması. Manyetik kablo yanınızda olmadığında bu porta standart Type-C adaptörleri, harici ekranları veya diğer aksesuarları bağlayabiliyorsunuz.

140W’lık şarj cihazının kablosu da manyetik yapısıyla porta kolayca oturuyor.

Her Type-C cihazla kullanılmıyor

Surface-Laptop-Ultra

Manyetik kablonun ucu standart Type-C konnektörlerinden daha kalın olduğu için telefonu veya başka bir Type-C cihazını bu kabloyla manyetik olarak şarj edemiyorsunuz. Bu nedenle kablo yalnızca Surface Laptop Ultra ile kullanılabiliyor.

Microsoft’un yaklaşımı kısaca şu: Type-C’nin esnekliğinden vazgeçmeden manyetik bağlantının güvenliğini kullanmak. Bunun karşılığında ise özel ve daha kalın bir kablo gerekiyor.

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Microsoft

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