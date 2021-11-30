Sony'den Mobil Oyun Deneyimini PS Seviyesine Çıkaran Patent

Sony, oyunculuğun en ikonik ürünlerinden birisi olan PlayStation kontrolcüsünü mobil cihazlar için de ayrı bir şekilde piyasaya sürmek için çalışmalara başladı. Şirketin aldığı yeni patent, kontrolcünün nasıl gözükeceğini gösteriyor.

Mobil oyun sektörü, günden güne yükselmeye devam ederken bu sektöre hitap eden yeni cihazları da görüyoruz. Örneği Razer, 2020 yılında hem Android hem de iOS uyumlu ‘Kishi’ ismini verdiği bir kontrolcüyü piyasaya sürmüştü. Razer Kishi’nin yanı sıra basit düzeyde pek çok kontrolcü ve Steelseries Nimbus gibi cihazlar da piyasada yer edinmiş durumda.

Fakat mobil oyun bileşenleri konusunda son zamanlarda henüz atılım yapmayan bir şirket bulunuyordu: Sony. PlayStation oyun konsoluyla oyun dünyasında rüzgâr estiren şirket, mobil oyunculara yönelik bir plan görünürde sunmuyordu. Fakat yeni ortaya çıkan bir patent, Sony’nin de tıpkı Razer ve Steelseries gibi bir mobil kontrolcü üzerinde çalıştığını gösteriyor.

İşte Sony’nin üzerinde çalıştığı mobil oyun kontrolcüsü:

Doğrudan akıllı telefonları hedef alan Sony’nin patentindeki kontrolcü, PlayStation kontrolcüsünün iki yandan uzatılmış versiyonu gibi duruyor. Kontrolcü, standart kontrolcünün üzerinde yer alan tuşlara ve telefonun geleceği bir yuvaya ev sahipliği yapıyor. Bunun dışında kontrolcü üzerinde ön plana çıkan bir özellik bulunmuyor.

Öte yandan konu Sony ve kontrolcüsü olunca, DualSense titreşim motorlarının mobil kontrolcüde de olup olmayacağı bir merak konusu. Bu konuda biraz umutsuz olsak da PUBG ve Wild Rift gibi ana akım oyunların geleceğini düşündüğümüzde, titreşim desteğinin de eklenmesi olası olabilir. Bunun yanı sıra bu yalnızca bir patent Sony, kesinlikle bu ürünü piyasaya sürecek demek de doğru olmaz.

Sony, son zamanlarda mobil oyun sektöründe atılım yapmamış olmasa da bu, hiç yapmadığı anlamına gelmiyor. 2011 yılında şirket, Sony Ericsson Xperia Play isimli bir telefon göstermişti. Kızaklı tasarıma sahip olan bu telefonun altından bir oyun kontrolcüsü çıkıyordu. Telefon, her ne kadar günümüz için oldukça ilgi çekebilecek bir tasarım taşıyor olsa da, 2011 yılında mobil oyunculuğun Jetpack Joyride ve Temple Run gibi yapımlarla sınırlı olduğunu ve geleceğinin bunlarla sınırlı olacağının düşünüldüğünü ele alırsak zamanının ötesinde bir telefondu.