Sony, PlayStation 5 için özelleştirilmiş kapak modellerine işaret eden bir patent aldı. Bu da şirketin neden bu kapakları üreten işletmeleri kapattırdığını açıklamış oldu.

Sony, oyun konsollarında Nintendo gibi özelleştirmeye dayalı aksesuarlar satmaya çok yanaşmayan bir şirket. PlayStation Move kontrol cihazı gibi işlevsel ürünler olsa da PlayStation’ları süsleyecek ve kişiye özel hale getirecek parçaların resmî satışı mevcut değil. Ancak yeni bir gelişmeye göre bu değişebilir.

Sony, yakın zamanda bir ürünü için yeni bir patent aldı. PlayStation 5 olduğu düşünülen ürün için alınan patent ise “elektronik cihaz için kaplama/kapak” olarak belirtildi.

Kapakları üreten küçük işletmeleri kapattırmıştı

Sony, daha önce resmî olmayan bir şekilde PS5 kapağı üreten birkaç işletmeyi kapattırmıştı. Bu olayların ardından ortaya çıkan yeni bir patent, şirketin bu kapakları kendisinin üreteceğinin sinyalini vermiş oldu. Çeşitli renk ve baskılarda PS5’e takılabilecek kapaklar, cihazın sahiplerinin oldukça aradığı bir özellikti. Bu yüzden beklediğimiz gibi kapakların satışa sunulması konsolun estetik anlamda ömrünü uzatmakla beraber şirkete büyük kazanç sağlayabilir. Ancak patentte belirtilen ‘cover’ sözcüğü, kapak değil kaplama anlamında da kullanılmış olabilir.

Eğer söz konusu yeni ürün kapak değil de koruma kaplaması gibi bir ürünse o kadar da heyecanlanacak bir şey yok. Ancak kapakları üreten işletmelerin kapatılması ilk olasılığı daha güçlü kılıyor. “Elektronik cihaz için kapak” ifadelerinin yer aldığı patent 5 Kasım 2020’de dosyalanmış ve 16 Kasım 2021’de onaylanmış. Bakalım, belki şirket konsolun sahiplerine yıl bitmeden sürpriz yapabilir.