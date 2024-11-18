PlayStation 5 Pro'nun bazı oyunlarda ciddi görüntü kalitesi sorunu yaşadığı görüldü. Hatta PS5'in bu oyunlarda daha iyi olduğunu söyleyenler bile var.

Sony, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen PlayStation 5 Pro’yu 700 dolarlık gerçekten pahalı denebilecek bir fiyatla resmen satışa sunmuştu. Ülkemizde ise 50 bin TL’lik uçuk bir fiyattan satışa çıkmıştı.

Performanstan görüntü kalitesine kadar birçok konuda iyileştirme vadeden PS5 Pro, bir süredir kullanıcılar tarafından deneyimleniyordu. Ancak gelen paylaşımlar, özellikle görüntü tarafında isteneni veremediğini gösterdi.

Görüntü kalitesi beklenenin çok altında kaldı

Son günlerde birçok PS5 Pro kullananan kişi, konsolun görüntü kalitesinin çok kötü olduğuna dair paylaşımlar yaptı ve şikâyetlerde bulundu. Hatta bazıları, oyunların normal PS5’te çok daha iyi olduğunu bile söyledi.

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Örneğin Digital Foundry isimli ünlü YouTube kanalı, Star Wars Jedi: Survivor gibi oyunları alarak performans modunda karşılaştırma yaptı. Yansıma ve aydınlatma gibi konularda yeni konsolun çok daha iyi olduğu görülse de görüntü kalitesi pek öyle değildi. Öyle ki “PS5 Pro için iyileştirilmiş” etiketine sahip oyunun PS5’ten daha kötü göründüğü görüldü.

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Başta da söylediğimiz gibi tek oyun bu değil. Silent Hill 2 Remake, Star Wars Outlaws gibi oyunlarda da benzer sorunlar yaşanıyor. Bu yüzden de kullanıcılar 700 dolar gibi yüksek bir fiyat verip böyle bir performans almaktan şikâyet ediyorlar.

Tabii ki her oyunda böyle olmadığını da söylemek gerek. Başka oyunlarda hem kalite hem performans konusunda çok iyi sonuçlar aldığını söyleyenler var. Yani oyuna göre değişen bir durum. Sony’nin ve geliştiricilerin konu hakkında ne yapacağını bekleyip göreceğiz.