WH-1000XM serisiyle kablosuz kulaklık piyasasının lideri olan Sony’nin tanıtması beklenen yeni kulaklığı Sony WH-1000XM4, Walmart’ın sitesinde ortaya çıktı. Sitede kulaklığın birçok özelliği yer aldı.

Teknoloji devlerinin kıyasıya mücadele içinde oldukları kablosuz kulaklık piyasasında rekabet her geçen gün daha da kızışıyor ancak Sony, özellikle bir modeliyle son zamanlarda bu piyasada bir adım önde olmayı hep başardı. Bu model, Sony’nin WH-1000XM3 modeliydi. Model, kullanıcıların çoğunluğunu memnun bırakmıştı.

Önümüzdeki haftalardaysa beklentilere göre Sony, WH-1000XM serisine gelen yeni bir kulaklığı tanıtacak. Bu kulaklık, Sony WH-1000XM4 ismini taşıyacak. Bugüne kadar kulaklık hakkında pek çok şey duymamış olsak da bugün ABD’li mağaza zinciri Walmart, yeni kulaklığın özelliklerini yanlışlıkla yayınladı.

Sony WH-1000XM4'ün özellikleri:

Sony WH-1000XM4’ün Walmart sayfasına göre yeni kulaklık, serideki bir önceki kulaklığa göre birkaç gelişmiş özelliğe sahip olacak. Ayrıca sonunda kullanıcılarından gelen istekleri dinleyen Sony, kulaklığın aynı anda iki cihaza bağlanmasına izin verecek.

Walmart sayfasında yer alan özelliklere göre Sony WH-1000XM4, rakiplerine örnek olacak bir dijital gürültü engelleyici teknolojisine sahip olacak. Kulaklıkta bulunan ortam sesi kontrolü, kullanıcı tarafından Sony’nin uygulaması üzerinden kontrol edilebilecek. Bu sayede kulaklığı kullanırken dış sesi ne kadar duymak istediğinizi ayarlayabileceksiniz.

Sony WH-1000XM4, DSEE Extreme’in 40 mm’lik sürücülerine yer verecek. Kulaklık, 40 kHz’e kadar olan frekansları kulağınıza yansıtabilecek. WH-1000XM4, 30 saate kadar dayanan bataryaya sahip olacak. Bununla birlikte kulaklığı 10 dakika şarj etmek, cihazın 5 saat daha müzik çalacak kadar şarj olmasını sağlayacak.

Bu özellikler dışında Sony WH-1000XM4, dokunmatik kontrollere de sahip olacak. Kullanıcılar, kulaklığın panellerine dokunarak istediği kontrolü sağlayabilecekler. Kulaklığın Walmart sayfasına göreyse bu kulaklık, 348 dolardan (yaklaşık 2.350 TL) satışa çıkacak ancak Sony WH-1000XM3 de aynı sitede 348 dolardan satıldığından bu fiyatın kesinlik taşımadığını söyleyebiliriz.