Google’ın popüler kulaklığı Pixel Buds’ta bulunan ve geçen aydan beri devam eden ses sorunlarına yönelik şikâyetlerin sayısı giderek artıyor. Kullanıcılar, şikâyetlerini mümkün olan her platformdan Google'a iletmek için çaba gösteriyor.

Amerika Birleşik Devleti merkezli teknoloji devi Google’ın popüler Pixel Buds kulaklıklarıyla ilgili forum sayfalarında geçen hafta başlayan şikâyetler, kulaklıklarda mayıs ayı başından itibaren sesin kesilmesi sorunlarının başladığını gösteriyor. Hatta dün Reddit üzerinden paylaşım yapan bir Pixel Buds kullanıcısı, kulaklıklarının kullanılamaz hâlde olduğunu söyledi.

Bununla beraber başka bir kullanıcı da kulaklarının seslerinin farklı zamanlarda birden kesildiğini ifade ediyor fakat bunun kulaklıkların şarj düzeyleriyle alakalı olduğu düşünülüyor. ABD merkezli teknoloji devi Google ise bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmasa da firmadan yetkili isimler, şikâyetleri dikkatle incelediklerini ifade etti.

Sorun, Bluetooth kaynaklı olabilir:

Bazı kaynaklara göre bu sorunun merkezinde kulaklığın bağlı olduğu cihazla Pixel Buds arasındaki Bluetooth bağlantısı yer alıyor olabilir. Ek olarak bazı kullanıcılar da kulaklıkların hareket ettiklerinde ya da bazen otururken dahi kulaklarından düşmesinden şikâyetçi. Bazen sesin bir kulaklığa daha geç gelmesiyle de karşılaşıldığı bu ses kesilme sorunun özellikle Google Pixel telefonlarda, Windows ve Mac bilgisayarların yanı sıra iPad cihazlarda görüldüğünü de belirtelim.

Aslında bu soruna Microsoft’un Surface kulaklıkları dışında diğer markalarda pek rastlanmadığından durum, merak konusu oldu fakat bağlı cihazlar arasında başka nesneler bulunması durumunda bağlantıda kopmalar olmasının son derece normal olduğunu söyleyelim çünkü cihazlar arasında kalan tüm nesneler bağlantının kalitesinin düşmesine de ya da tamamıyla kopmasına neden olabilir.

Bu duruma benzer sorunlar daha önce teknoloji devi Apple’ın da başını uzun süre ağrıtmıştı ve hâlâ ağrıtmaya devam ediyor. Firmaysa buna çözüm sağlamak amacıyla destek sayfası üzerinden sorunun olası sebepleri ve bunlara yönelik çözümlerini paylaşıyor.