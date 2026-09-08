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Efsane Kulaklık Geri Döndü: Sony, WH-1000XM4C Modelini Tanıttı!

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Sony, efsanevi katlanabilir kulaklığı XM4'ü güncellenmiş ses profili, Bluetooth 6 ve yeni lavanta seçeneğiyle "WH-1000XM4C" adıyla uygun fiyata yeniden piyasaya sürüyor

Efsane Kulaklık Geri Döndü: Sony, WH-1000XM4C Modelini Tanıttı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Altı yıl önce Sony ve Bose arasında yaşanan gürültü engelleme savaşlarının tam ortasında, 2020 sonbaharında piyasaya sürülen WH-1000XM4 modeli uzun süre kulaklık listelerinin zirvesinde kalmıştı. Şimdi ise o zaman efsaneleşen bu model, yıllar sonra resmen WH-1000XM4C adıyla geri döndü.

Birebir aynı menteşe ve katlanabilir tasarımla gelen yeni model, orijinal serideki siyah ve beyaz seçeneklerinin yanına yeni bir lavanta rengi ekliyor. Sony'nin XM5 modelinde terk ettiği ve XM6'da kısmen döndüğü ultra kompakt katlanabilir form yapısı, taşıma kolaylığı arayan kullanıcılar için XM4C ile yeniden hayat buluyor.

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Efsane Kulaklık Geri Döndü: Sony, WH-1000XM4C Modelini Tanıttı!
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Karşınızda Sony WH-1000XM4C

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Kısaca XM4C olarak isimlendirilen bu model, donanım tarafında orijinal modelde kullanılan QN1 işlemcisini ve 4 mikrofonlu aktif gürültü engelleme (ANC) mimarisini koruyor. Bu donanım altyapısı bir miktar yaşını belli ediyor. Öyle ki XM5 modelinde aynı QN1 çipi 8 mikrofonla desteklenirken, geçen yıl çıkan XM6 modelinde yeni QN3 çipi ve 12 mikrofon yer alıyordu. Yine de Sony, nostaljinin ötesine geçerek cihazın ses altyapısını günümüz standartlarına uyarlamış.

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Sony, WH-1000XM4C modelinin ses profilini güncel serilerle aynı çizgiye getirmek için yazılımsal ve donanımsal dokunuşlar yaptı. Kulaklık, Sony Headphones uygulamasında eski modeldeki 5 bant EQ yerine 10 bant EQ desteği ve özel bir oyun ön ayarı sunuyor. Kablosuz bağlantı tarafında ise Bluetooth 5 standardından Bluetooth 6 standardına geçiş yapılmış. Şaşırtıcı bir şekilde pil performansında ufak bir düşüş var. Sony'nin resmi verilerine göre XM4C, ANC açıkken eski modelin sunduğu 30 saatlik süreye kıyasla 27 saate kadar kullanım imkânı veriyor.

Fiyatlandırma tarafında ise agresif bir strateji izleniyor. Bu sonbaharda satışa çıkacak olan WH-1000XM4C, 300 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Bu rakam, ilk XM4 modelinin çıkış fiyatından 50 dolar, güncel XM6 modelinden ise 100 dolar daha ucuz.

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