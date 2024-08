Şüphesiz ki sosyal medya, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Peki severek kullandığımız artık sosyal bir platform olmanın da ötesine geçen sosyal medya platformları kişilerin beden algısı ve öz güvenleri üzerinde nasıl bir etki yaratıyordur dersiniz? Bilimin bu soruya bir cevabı var.

2024 yılında yayımlanan “Out of the loop: Taking a one-week break from social media leads to better self-esteem and body image among young women” (Döngünün dışında: Sosyal medyadan bir hafta uzak durmak, genç kadınlar arasında daha iyi bir öz saygıya ve beden imajına yol açıyor) isimli güncel bir çalışma önemli sonuçlar ortaya koydu.

Sosyal medyanın kişiler üzerindeki psikolojik etkisini tespit etmeyi amaçlayan bu çarpıcı araştırmanın detaylarına göz atmaya başlayalım.

Öncelikle metodolojiyi incelemekte fayda var.

Deney yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmada katılımcılar sosyal medyadan bir hafta uzak duranlar ve sosyal medyayı düzenli olarak kullanmaya devam edenler olarak ikiye ayrılıyor.

Bu doğrultuda, Kanada’daki York Üniversitesi’nde psikoloji dersine kayıtlı yaşları 17 ile 24 arasında olan 66 kadın öğrenci araştırmaya dahil ediliyor.

Araştırma kapsamında, beden memnuniyeti ve öz güven üzerine odaklanılıyor ve katılımcıların bu alandaki algılarının sosyal medya kullanımından etkilenip etkilenmediği tespit edilmeye çalışılıyor.

Artık bulguları incelemeye hazırız. Sosyal medyadan uzak duranların öz güvenleri daha yüksek!

Araştırma kapsamında yapılan analizler sonrasında, sosyal medyadan uzak duran katılımcıların, kullanmaya devam edenlere göre daha yüksek bir genel öz güven düzeyine sahip olduğu görülüyor.

Başka bir deyişle, sosyal medyadan uzak kalmanın genç kadınların kendilerine yönelik daha olumlu bir değerlendirme yapmalarını sağladığı yorumu yapılıyor.

Beden memnuniyeti konusunda da sonuçlar benzer. Sosyal medyadan uzak kalan katılımcıların, beden memnuniyeti açısından daha olumlu sonuç gösterdiği belirliyor.

Yani, sosyal medyanın beden imajı üzerindeki olumsuz etkilerini gösteren bu sonuç sosyal medyadan uzak kalındığında kişilerin beden imajlarında yönelik algılarında bir iyileşme olduğunu gösteriyor.

Özetle, bu bulgular sosyal medyanın genç kadınların psikolojik sağlığı üzerindeki potansiyel zararlarını işaret ederek önemli bir sonuç ortaya koyuyor.

Sosyal medyada her gün “kusursuz” algısı yaratılmış fotoğraf ve videolara maruz kalmanın aslında sahte bir güzellik algısı yarattığını vurgulayan bu araştırma, yaratılan bu algının kişilerin öz güveni ve kendi bedenlerine yönelik algılarını olumsuz etkileyebildiğini gösteriyor.

Tabii her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları olabileceğini ve kendi örneklemi doğrultusunda genelleştirmenin doğru olacağını vurgulayarak içeriğimizi noktalayalım.

Bilimsel makalelerin ışığında kaleme aldığımız ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: