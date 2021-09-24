Aziz Sancar'dan Gençlere Tavsiye: Benim Yaptığımı Yapmayın

Zirve 23 etkinliği için Türkiye'ye gelen Aziz Sancar, "çok önemli" olarak nitelendirdiği etkinlikte gençlere seslendi. Türkiye'nin gençlere ihtiyacı olduğunu belirten bilim insanı, yurt dışına gidilse bile yurda yeniden dönülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından bir tanesi olan Aziz Sancar, İstanbul'a gelerek katıldığı "Zirve 23" etkinlikleri kapsamında bazı açıklamalar yaptı. Aldığı Nobel ödülü sonrası Türkiye'de herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Prof. Dr. Sancar, gençlere çok önemli bir tavsiyede bulundu.

Zirve 23 kapsamında hem bazı açıklamalar yapan hem de kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Aziz Sancar, söz konusu etkinliklerin çok önemli olduğunu, bu etkinlikler sayesinde hem çağrıların yerlerine ulaşacağını hem de Türkiye'nin tanınmasına katkı sağlanacağını söyledi.

"Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün"

Gençlere çok önemli tavsiyeler veren Türk bilim insanı şöyle konuştu:

Bu gibi etkinlikler önemli. Umarım Türkiye'ye ve Türkiye'nin her yerine bizden çağrıda bulunursunuz. Ve ülkemizin tanınmasında faydalı olursunuz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum...

Çok çalışmalısınız. Zorluklarla karşılaştığınızda, işler iyi gitmediğinde inatçı olmalısınız. Yurt sevgisi çok önemli. Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın. Yurt dışında farklı dünya görüşü olan insanları görmek önemli. Onlardan öğrenecek şeyler var fakat bizim bu memlekete borcumuz var. O bakımdan yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün...