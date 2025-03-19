Tüm Sosyal Medya Platformlarında Erişim Problemleri Yaşanıyor!

Bu sabah tüm Türkiye sosyal medya genelinde erişim sorunlarına uyandı. X, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ve WhatsApp gibi platformların hepsinde erişim problemleri yaşanıyor.

Bugün tüm Türkiye, hiç beklenmedik bir sabaha uyandı. Öyle ki ülkemizde kullanılan sosyal medya platformlarının neredeyse hepsine bu sabah saatlerinden beri erişim sorunları yaşanıyor.

Problem, şimdilik sadece sosyal medya uygulamaları genelinde yaşanıyormuş gibi görünüyor. Öyle ki diğer internet kullanımlarında pek problem göremedik. Sosyal medya dışında Türk Telekom, Vodafone, TurkNet gibi sağlayıcılara yönelik şikâyetler var.

Instagram, YouTube, X, Facebook, TikTok ve WhatsApp dahil her yerde sorunlar yaşanıyor

Downdetector üzerinden kontrol ettiğimizde sorunların Instagram, YouTube, X, Facebook, TikTok ve WhatsApp dahil en çok kullanıcısı olan platformlar üzerinde yaşandığını görebiliyoruz. Her bir platformda, son birkaç saattir erişim problemi şikâyetleri ciddi oranda artış göstermiş.

Verilere baktığımızda sorunun dünya genelinde olmadığını da görebiliyoruz. Yani şimdilik sadece ülkemizde yaşanan bir erişim sorunu var. Downdetector’a göre sabah 06.30 civarlarından beri problemler devam ediyor. Bölgesel olup olmadığı konusunda da bir şey diyemiyoruz. Sadece ülkenin belli yerlerinde olan bir sorun olabilir.

Sorunun neden yaşandığı konusunda bir bilgi yok. Platformların kendisinde mi problem var yoksa bir kısıtlama mı var kesin bir şey diyemiyoruz. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.