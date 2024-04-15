Instagram, Snapchat, artık birçoğumuz kullanmasa da Facebook gibi sosyal medya platformlarında fotoğraf ya da video çektiğimizde görüntü kalitesi fark edilebilir bir şekilde azalıyor. Aynı kamerayı kullanmalarına rağmen neden böyle bir şey oluyor?

Sık sık kullandığımız sosyal medya platformlarında bir görüntü paylaşmak istediğimizde her zamankinden farklı bir çözünürlükle karşı karşıya kalıyoruz. Hatta bu durum, uygulamadan uygulamaya değişiklik gösteriyor.

Sahiden, neden sosyal medya platformları görüntü kalitesini bu derece bozuyor? O 8 farklı mercekli telefonlar boşuna mı alınıyor? Anlatalım.

Veri kullanımını göz önünde bulunduruyorlar.

Yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar, daha fazla veri kullanımına neden oluyor. Aynı zamanda yavaş internet problemlerine yol açabiliyor. Bu yüzden bazı sosyal medya uygulamaları, daha hızlı paylaşım yapmayı amaçlayarak görüntü kalitesini bir nebze düşürebiliyor. Böylece hem daha az veri tüketiliyor hem de yüklenmeler hızlı oluyor.

Bellek kullanımı da önemli bir faktör.

Bildiğiniz üzere yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar, daha fazla bellek alanı gerektiriyor. Bunun için bazı uygulamalar, daha düşük kalitedeki görüntülerle bellek kullanımını azaltıyor ki platformda daha az yer kaplasın.

Uygulamaların optimizasyonları, her cihaza uygun olmayabilir.

Bazı sosyal medya uygulamaları, cihazın kamera donanımını tam olarak kullanamayacak şekilde optimize edilmiş olabilir. Böylece uygulama, kendi kamera arayüzünü kullanır ve varsayılan kamera uygulamasının sunduğu özellikleri tam anlamıyla kullanamaz.

Instagram’da bunun önüne geçmek mümkün!

Instagram gönderilerinizi daha yüksek kalitede yüklemek isterseniz aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Adım #1: Instagram uygulaması üzerinden, sağ üst köşede yer alan “Ayarlar ve Gizlilik” kısmına gidin.

Instagram uygulaması üzerinden, sağ üst köşede yer alan “Ayarlar ve Gizlilik” kısmına gidin. Adım #2: “Medya kalitesi” seçeneğine tıklayın.

“Medya kalitesi” seçeneğine tıklayın. Adım #3: “En yüksek kalitede yükle” seçeneğini aktif hâle getirin.

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