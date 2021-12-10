Alım gücünün günden güne erimesi herkesin dilinde. Sosyal medyada, sokakta, evde en çok konuşulan konu durumunda. Haliyle önümüz, sağımız, solumuz bu duruma tepki veren insanlarla dolu.

Twitter'ı eskiden çoğunlukla gülmek için kullanırken artık binbir türlü kötü duruma tepki vermek için kullanır olduk. Özellikle de son aylarda görülmemiş oranlarda ve hızda zamlar gelince insanın bu duruma tepki vermekten başka bir şey yapası gelmiyor.

Sosyal medya, durumu her ne kadar mizahla harmanlasa da aynı zamanda acı gerçeğin de farkında.

Ekonomik kriz tüm gerçekliğiyle kendini gösteriyor. Esnaf keyfi olarak zam yapmadığını açıklamak zorunda kalıyor.

Yağlara, çikolatalara bile zincir, alarm, kilit takılıyor.

Bu liste bebek maması, peynir şeklinde uzayıp gidiyor.

Artık eskisi gibi birkaç ayda bir değil birkaç günde bile devasa zamlar yapılıyor.

Hal böyle olunca sosyal medyadaki tek gündem de bu hayat pahalılığı oluyor. İşte her birine hak vereceğiniz bazı tepkiler...

Durum ciddi. Eskiden sadece mizah ağırlıklı tweet'ler atılırken artık işin ciddiyetinin farkına varılmış durumda.

Umarız ki uzak olmayan bir gelecekte bu durum düzelir ve yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık gibi olayları tetiklemez.