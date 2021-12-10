Hayat Pahalılığından Dem Vuranların Sosyal Medyada Verdiği Birbirinden Haklı Tepkiler

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Alım gücünün günden güne erimesi herkesin dilinde. Sosyal medyada, sokakta, evde en çok konuşulan konu durumunda. Haliyle önümüz, sağımız, solumuz bu duruma tepki veren insanlarla dolu.

Twitter'ı eskiden çoğunlukla gülmek için kullanırken artık binbir türlü kötü duruma tepki vermek için kullanır olduk. Özellikle de son aylarda görülmemiş oranlarda ve hızda zamlar gelince insanın bu duruma tepki vermekten başka bir şey yapası gelmiyor.

Sosyal medya, durumu her ne kadar mizahla harmanlasa da aynı zamanda acı gerçeğin de farkında.

Ekonomik kriz tüm gerçekliğiyle kendini gösteriyor. Esnaf keyfi olarak zam yapmadığını açıklamak zorunda kalıyor.

ekonomik kriz

Yağlara, çikolatalara bile zincir, alarm, kilit takılıyor.

yağ zamları

Bu liste bebek maması, peynir şeklinde uzayıp gidiyor.

alarm kilit market

mama kilit

Artık eskisi gibi birkaç ayda bir değil birkaç günde bile devasa zamlar yapılıyor.

araba zamları

enflasyon

gıda zamları

enflasyon market

Hal böyle olunca sosyal medyadaki tek gündem de bu hayat pahalılığı oluyor. İşte her birine hak vereceğiniz bazı tepkiler...

zamlar

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mama zam

bisküvi fiyatları

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faiz

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kıyma fiyatları

tüik oran

bulgaristan ekonomi

bilet fiyatları

tl değer kaybı

kitap fiyatları

simit fiyatları

ekmek fiyatları

araba fiyatları

pahalılık kriz

ekonomi maliye

yumurta fiyatları

fiyatlar

Durum ciddi. Eskiden sadece mizah ağırlıklı tweet'ler atılırken artık işin ciddiyetinin farkına varılmış durumda.

döviz kuru

dolar tl

asgari ücret ne kadar

ev fiyatları

fakirleşme

Umarız ki uzak olmayan bir gelecekte bu durum düzelir ve yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık gibi olayları tetiklemez.

ekonomi
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